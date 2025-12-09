El Gobierno de México informó que el Plan “Lázaro Cárdenas del Río”, impulsado por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), registra un avance del 78% en la modernización y conservación de infraestructura carretera en la región Mixteca de Oaxaca.

Asimismo, se dio a conocer que 644 de los 820 kilómetros contemplados ya fueron intervenidos, como parte de la estrategia que busca reducir el rezago social y mejorar las condiciones económicas de más de 4 millones de habitantes.

SICT mantiene una inversión millonaria en infraestructura de carreteras de Oaxaca

Por otra parte, se dio a conocer que para el periodo 2025-2026, el programa considera trabajos en mil 86 kilómetros, con una inversión proyectada de 5 mil 981 millones de pesos, lo que lo convierte en uno de los planes carreteros más importantes de Oaxaca.

Gobierno de México moderniza 644 km de carreteras en Oaxaca con inversión histórica (Cortesía)

Durante el 2025, se desarrollaron trabajos en los 820 kilómetros programados mediante nueve frentes de obra, con una inversión anual de 2 mil 663 millones de pesos. Esto incluye:

240 km modernizados o reconstruidos

580 km en conservación, de los cuales 145 km ya se concluyeron

Por otra parte, para el 2026 se contempla intervenir los 266 kilómetros restantes, distribuidos en reconstrucción, conservación y construcción, con una inversión de 3 mil 318 millones de pesos.

Gobierno de México impulsa obras estratégicas en la región Mixteca

Además, la SICT reportó los siguientes progresos en obras carreteras importantes de la región Mixteca:

Huajuapan de León–Nochixtlán (MEX-190): 88 km con una inversión de 308 mdp y 79% de avance

Tehuacán–Chazumba–Huajuapan (MEX-125): 64 km con una inversión de 254 mdp y 81% de avance

Huajuapan–Silacayoápam–Juxtlahuaca: 157 km con una inversión de 644 mdp y 78% de avance

Huajuapan–Putla de Guerrero (MEX-125): 160 km con una inversión de 425 mdp y 67% de avance

Juxtlahuaca–Tlapa (conservación y ampliación 2025-2026): 29 km en 2025 con una inversión de 238 mdp y 58% de avance, y 77 km en 2026 con una inversión mil 169 mdp

San Juan Mixtepec–Juxtlahuaca: 38 km con una inversión de 282 mdp y 66% de avance

Putla–Pinotepa Nacional (MEX-125): 123 km con una inversión de 374 mdp y 81% de avance

Coicoyán–Metlatónoc–Chilixtlahuaca: 16 km en 2025 con una inversión de 131 mdp y 47% de avance, y 43 km en 2026 con una inversión de 895 mdp

Yucudaa–Putla (MEX-125): 145 km en 2025 con una inversión de 7 mdp y 100% concluido

Para el próximo año se contempla iniciar la rehabilitación de la carretera Metlatonoc–Cochoapa el Grande–Alacatlazala/Chilixtlahuaca, ampliando la cobertura del programa.

El Plan “Lázaro Cárdenas del Río” busca mejorar la seguridad vial, disminuir los tiempos de traslado y fortalecer la conectividad en una de las regiones con mayor rezago del país. Con esta estrategia, el Gobierno de México reafirma su compromiso de llevar infraestructura y desarrollo a la Mixteca Oaxaqueña.