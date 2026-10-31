En el marco de Octubre Rosa, SERPROSEP puso en marcha una campaña de prevención del cáncer de mama dirigida a su personal, mediante la cobertura del 100 por ciento del costo de las mastografías gratuitas para sus colaboradoras durante octubre y en las distintas entidades del país donde opera.

El apoyo se entregó a través de certificados para realizarse el estudio, de acuerdo con la valoración médica de cada caso. Para acceder al beneficio, las colaboradoras podían solicitar orientación a su supervisor o coordinador, escanear un código QR y completar un registro.

SERPROSEP facilita el acceso a estudios médicos

La iniciativa partió del reconocimiento de que las jornadas laborales y las responsabilidades familiares pueden dificultar que las personas destinen tiempo a su salud.

Esta situación puede ser especialmente relevante en el sector de seguridad, donde los turnos prolongados, las jornadas de pie y los horarios que comienzan temprano reducen las oportunidades para realizar revisiones médicas.

Además de facilitar el acceso a estudios médicos gratuitos, SERPROSEP distribuyó materiales informativos sobre factores de riesgo del cáncer de mama, síntomas de alerta y autoexploración mamaria.

Entre las señales que se recomendaron observar están los cambios en la forma o la piel de las mamas, así como la aparición de bolitas, abultamientos o zonas dolorosas.

Campaña de Octubre Rosa promueve la detección temprana

La información compartida durante la campaña subrayó que la autoexploración no sustituye las revisiones médicas y que buscar atención ante cualquier cambio es fundamental.

De acuerdo con los materiales de la iniciativa, el cáncer de mama en México es la principal causa de muerte por cáncer entre las mujeres, mientras que la detección temprana incrementa las posibilidades de éxito del tratamiento.

SERPROSEP también recordó que esta enfermedad no afecta únicamente a las mujeres, pues cerca del 1 por ciento de los casos se presenta en hombres. La falta de percepción de riesgo puede retrasar el diagnóstico, por lo que la campaña incluyó información general para reconocer posibles señales y buscar atención médica.

SERPROSEP lleva la prevención al entorno laboral

Con el mensaje “La seguridad empieza con uno mismo: la prevención, también”, la empresa convocó a su personal a priorizar el bienestar y apoyarse entre compañeros.

A través de esta iniciativa de prevención del cáncer de mama, SERPROSEP combinó el acceso a estudios médicos con acciones de sensibilización para incorporar la prevención al entorno laboral y fortalecer la salud de las colaboradoras.