La presidenta Claudia Sheinbaum visitó el Hospital Oncológico para la Mujer La Pastora, del IMSS-Bienestar, ubicado en la alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México.

En sus primeros 200 días de operación, el centro ha brindado atención a más de 11 mil mujeres y busca convertirse en un modelo para los 32 Centros de Atención Integral para el Cáncer de Mama que se proyectan en el país.

La visita de la mandataria se realizó en el marco del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, durante la cual conversó con pacientes, familiares y personal médico del hospital.

La Pastora es el primero de los 32 centros de atención integral para el cáncer de mama que se prevé instalar en el país, uno por cada entidad federativa.

Así recibió el Hospital La Pastora a la presidenta Sheinbaum

Acompañada por pacientes, la presidenta Claudia Sheinbaum recorrió las instalaciones del Hospital Oncológico para la Mujer La Pastora y visitó las distintas áreas de especialidad.

A su llegada, la mandataria fue recibida con abrazos y muestras de agradecimiento por parte de las pacientes, quienes destacaron que tanto los tratamientos como los insumos que reciben en este hospital del IMSS-Bienestar son gratuitos.

“Estamos en el hospital La Pastora, es un hospital oncológico para mujeres del IMSS Bienestar, totalmente gratuito. Y la verdad estoy muy, muy emocionada porque aquí se han salvado muchísimas vidas. Lo abrimos el 9 de marzo de este mismo año” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Los invito a conocer la experiencia del Hospital Oncológico de la Mujer de la Ciudad de México y, como este, vamos a construir uno en cada estado de la República.



Un modelo de atención humanista, de calidad y de excelencia para la mujer. pic.twitter.com/iESah50f37 — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) October 21, 2026

Durante su visita, realizada el martes 20 de octubre, la titular del Ejecutivo federal también conversó con familiares de las pacientes y trabajadores de la salud.

Además, recordó que las instalaciones fueron recuperadas durante la pandemia de COVID-19, después de haber permanecido abandonadas.

¿Qué servicios ofrece el Hospital Oncológico La Pastora?

La presidenta Claudia Sheinbaum también destacó los servicios complementarios que reciben las pacientes durante su tratamiento, entre ellos atención psicológica y actividades de cuidado personal y bienestar.

“Aquí también hay psicólogos, les hacen su tatuaje de las cejas, les ponen pestañas, las apapachan, les dan yoga, uñas. No tengan miedo, al contrario, aquí lo van a atender muy bien. ¡Un aplauso a todo el equipo del hospital!” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Estos servicios buscan acompañar a las mujeres durante su proceso de atención oncológica, además de los tratamientos médicos especializados.

Hospital La Pastora: resultados en sus primeros 200 días

Durante sus primeros 200 días de operación, el Hospital Oncológico para la Mujer de la Ciudad de México, perteneciente al IMSS-Bienestar, reportó los siguientes resultados:

Más de 11 mil mujeres atendidas.

Más de 800 cirugías oncológicas.

Mil 500 hospitalizaciones.

2 mil mastografías realizadas con inteligencia artificial (IA).

Más de 2 mil 800 atenciones por urgencias oncológicas.

Más de 9 mil consultas especializadas.

Más de mil quimioterapias.

Asimismo, el hospital informó que el 92 por ciento de las atenciones se ha realizado dentro de los tiempos establecidos.

Actualmente, 551 mujeres se encuentran en tratamiento o en remisión por distintos tipos de cáncer: 386 por cáncer de mama, 99 por cáncer de cuello uterino, 29 por cáncer de endometrio y 34 por cáncer de ovario.