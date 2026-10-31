Entre bicicletas decoradas, disfraces y relatos del folclor local, el Gobierno de Monterrey realizó una nueva edición del Spooky Ride Monterrey: Mitos y Leyendas Regias en Bici, un recorrido que reunió a decenas de participantes para conocer las tradiciones regiomontanas y promover la movilidad sostenible.

La actividad fue organizada a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano Sostenible (SEDUSO) y comenzó en la Plaza Hidalgo, donde ciclistas de distintas edades se reunieron con bicicletas decoradas y disfraces alusivos a la temporada de Halloween.

Spooky Ride en Monterrey (cortesía)

Spooky Ride recorre el Centro de Monterrey

Durante el recorrido ciclista en Monterrey, los asistentes hicieron distintas paradas en puntos representativos del primer cuadro de la ciudad para escuchar relatos sobre mitos y leyendas regias, así como acontecimientos que forman parte de la memoria colectiva.

La ruta abarcó aproximadamente 9.5 kilómetros e incluyó sitios emblemáticos como la Alameda de Monterrey, la Plaza de la Luz y las inmediaciones del Panteón del Carmen.

De esta manera, las calles del Centro de Monterrey se convirtieron en un espacio para acercar a los participantes a la historia y al patrimonio cultural y oral de la ciudad.

Spooky Ride en Monterrey (cortesía)

Gobierno de Monterrey promueve la movilidad sostenible

A través de actividades como esta, el Gobierno de Monterrey impulsa el uso de la bicicleta en Monterrey como una alternativa de movilidad activa y sostenible.

La iniciativa también busca fomentar la recuperación y apropiación de los espacios públicos, además de fortalecer la convivencia ciudadana mediante actividades recreativas y culturales.

El Spooky Ride Monterrey concluyó en la Plaza Hidalgo, después de una noche en la que el ciclismo y las historias tradicionales se combinaron para ofrecer una forma diferente de recorrer la ciudad.