Mario Delgado Carillo, titular de la SEP, dio a conocer que el Bachillerato Nacional, impulsado por el gobierno de México, amplió su oferta académica con 14 nuevas carreras en educación media superior, diseñadas para responder a los cambios tecnológicos, científicos y productivos.

Esta actualización busca que las y los estudiantes cuenten con una formación más atractiva, moderna y pertinente, que les permita incorporarse con mayor rapidez al mercado laboral o continuar su preparación profesional en el nivel superior.

¿Cuáles son las 14 nuevas carreras del Bachillerato Nacional?

Las carretas que se integran a partir de este ciclo escolar abarcan áreas estratégicas como:

Inteligencia Artificial

Ciberseguridad

Robótica y Automatización

Electromovilidad

Semiconductores y Microelectrónica

Aeronáutica y Biónica

Comercio Internacional y Aduanas

Gestión e Innovación Turística

Urbanismo y Desarrollo Sustentable

Producción Digital y Experiencias Inmersivas

Inteligencia de Negocios

Nanotecnología y Ciencia de Materiales

Sistemas de Software Embebido

Mario Delgado explicó que esta ampliación va acompañada de la modernización de talleres y laboratorios, con tecnología especializada, computadoras de alto rendimiento y módulos de robótica, con el objetivo de garantizar una formación técnica sólida.

Además, subrayó que las nuevas carreras están vinculadas al Plan México y a las vocaciones productivas de cada región, lo que permite que las y los jóvenes desarrollen competencias acordes a las necesidades locales y nacionales.

Finalmente, Mario Delgado aseguró que el Bachillerato Nacional fortalece la permanencia escolar y motiva a las y los estudiantes a seguir preparándose, consolidando al talento juvenil como motor del desarrollo regional y de la transformación del país.