Con la estrategia “Vive saludable, vive feliz”, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, el gobierno federal busca transformar la salud de la niñez mexicana desde las escuelas. El objetivo es que 11.2 millones de estudiantes de primarias públicas se conviertan en la generación más fuerte, sana y feliz de la historia.

Mario Delgado Carrillo dio a conocer que esta iniciativa ya se aplica en 86 mil escuelas y continuará durante el ciclo escolar 2025-2026, con revisiones periódicas de peso, talla, salud bucal y agudeza visual.

Más de 8 millones de estudiantes ya han sido valorados por la SEP

De acuerdo con el titular de la SEP, las brigadas médicas han valorado a más de 7.9 millones de alumnas y alumnos en todo el país, y antes de las vacaciones de invierno se prevé alcanzar los 8 millones de estudiantes en más de 64 mil planteles.

Aguascalientes, Chiapas, Morelos, Puebla, Tlaxcala y Veracruz ya concluyeron la revisión total de su matrícula, mientras que Colima finalizará en enero.

SEP asegura que el sobrepeso, caries y problemas visuales son los principales retos

Los datos recabados revelan desafíos importantes; en entidades como Campeche y Quintana Roo se registran los mayores índices de sobrepeso infantil, mientras que la caries dental afecta a más del 80% de los alumnos en Campeche y Guerrero. En cuanto a los problemas de la vista, la Ciudad de México y Veracruz encabezan con más del 50% de alumnos.

Delgado Carrillo destacó que cada estudiante ya cuenta con un Expediente Digital de Salud Escolar y que más de 7 millones de familias han recibido informes personalizados. Además, hizo un llamado para que durante el receso invernal acudan a clínicas del IMSS, ISSSTE, IMSS Bienestar y Centros de Salud, donde también se ofrecerán lentes gratuitos.

Finalmente, aseguró que en el 2026, la SEP enviará cartas personalizadas a madres y padres para reforzar el seguimiento médico de niñas y niños, consolidando así una política educativa con enfoque preventivo y humano.