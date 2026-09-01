De cara a las elecciones 2027, el coordinador de la 4T, Santiago Nieto, exigió acciones contra la presencia del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Sinaloa en Querétaro.

“El reciente reporte de la DEA señala una presencia significativa del CJNG y presencia del Cártel de Sinaloa en nuestro estado”. Santiago Nieto, coordinador de defensa de la 4T en Querétaro

Citando el reporte de la DEA, el aspirante a gobernador aseguró que la presencia de ambas organizaciones criminales no puede ser negada y debe ser afrontada con “seriedad y responsabilidad”.

Además, el extitular de la UIF señaló que la situación ha sido minimizada por el actual gobierno panista, pese a que la agencia federal de Estados Unidos ubica la presencia del CJNG y Cártel de Sinaloa en Querétaro.

Santiago Nieto exige acciones contra CJNG y Cártel de Sinaloa en Querétaro

Santiago Nieto denuncia falta de acciones del PAN contra organizaciones criminales en Querétaro

En sus redes sociales, Santiago Nieto afirmó que Querétaro “no puede permitirse mirar hacia otro lado”, refiriéndose a la presencia del CJNG y del Cártel de Sinaloa señalada por la DEA.

En opinión del extitular de la UIF, el reporte de la agencia federal es una señal de que en Querétaro se debe tomarse con seriedad y responsabilidad la presencia de estas organizaciones.

“Es una señal que debe tomarse con seriedad y, sobre todo, con responsabilidad”. Santiago Nieto, coordinador de defensa de la 4T en Querétaro

Santiago Nieto recordó que en 2020, la UIF, en coordinación con la DEA, enfrentó las estructuras financieras del CJNG en Querétaro como parte de la Operación Agave Azul.

Agregó que en ese momento se identificaron y bloquearon 28 cuentas vinculadas con este grupo, situación que, insinuó, dejó de recibir atención durante el actual gobierno panista.

“Hoy la pregunta es inevitable: ¿qué ha pasado desde entonces? Parece que dos hermanitos han estado engañando al gobernador". Santiago Nieto, coordinador de defensa de la 4T en Querétaro

En ese contexto, señaló que la ciudadanía merece información clara, instituciones que actúen con inteligencia y una estrategia que no se limite a negar los problemas.

Santiago Nieto, candidato a la gubernatura de Querétaro. (@SantiagoNietoCastillo)

DEA: CJNG y Cártel de Sinaloa mantienen presencia en Querétaro

En su último reporte, la DEA mantiene a Querétaro dentro de las entidades mexicanas donde identifica actividad del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y del Cártel de Sinaloa.

De acuerdo con el mapa incluido en la National Drug Threat Assessment 2025, el CJNG tiene una “presencia significativa” en Querétaro, mientras que el Cártel de Sinaloa registra presencia en el estado.