Mauricio Trejo Pureco, presidente municipal de San Miguel de Allende, presentó su primer informe de gobierno, destacando los logros que se han tenido en la entidad en temas de seguridad pública, desarrollo social, transparencia, turismo y ordenamiento urbano, con el propósito de consolidar al municipio como un referente.

Mauricio Trejo señala avances de seguridad en San Miguel de Allende

Durante el informe, el alcalde aseguró que este momento es un espacio para respetar el Ayuntamiento y reconocer el trabajo de todos los integrantes del Cabildo sin distinción de jerarquía.

Trejo Pureco señaló los logros que se han tenido en la entidad durante su gobierno, como la inversión histórica de 226 millones de pesos en cámaras, patrullas e infraestructura del C4.

San Miguel de Allende presenta avances históricos para el beneficio de los y las ciudadanas. (Cortesía)

Asimismo, reconoció el trabajo coordinado con la Guardia Nacional, SEDENA, Fiscalía del Estado y la FGR. Además, el C4 ahora es más moderno y eficaz. Con estas estrategias, se ha logrado la detención rápida de responsables de delitos de alto impacto.

En materia de desarrollo, Mauricio Trejo destacó que el municipio tiene becas de hasta 8 mil 200 pesos, siendo las más altas en Guanajuato. Además se logró un récord en producción agrícola con 52 mil toneladas de maíz y 65 mil de frijol. Y como si fuera poco, San Miguel de Allende es catalogada como la Mejor Ciudad del Mundo para el Turismo.

Además, señaló que se han tenido cero observaciones de la Auditoría Superior de la Federación, asimismo se ha logrado la recuperación de terrenos para proyectos sociales, y se ha dado de baja a funcionarios relacionados con la corrupción.

Finalmente, el alcalde aseguró que se han impulsado inversiones industriales responsables en zona rural y se ha defendido la identidad e imagen de San Miguel ante proyectos de cadenas comerciales.

Con estas estrategias, Mauricio Trejo reiteró su compromiso con un gobierno cercano, tolerante y transparente, para enfrentar las crisis y fortalecer la calidad de vida de los y las sanmiguelenses.