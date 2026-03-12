La gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, rindió homenaje a las mujeres de San Miguel de Allende durante la Sesión Solemne del Congreso del Estado de Guanajuato, realizada con motivo del 200 aniversario de nombramiento de la ciudad.

En el acto conmemorativo, celebrado en la explanada del Jardín Principal de la ciudad, la mandataria destacó el papel fundamental que han desempeñado las mujeres en la construcción social, cultural y económica de este municipio a lo largo de su historia.

“Y ese homenaje es para las mujeres de ayer, como Micaela Hernández, pionera en la educación femenina, que entendió que el conocimiento es la verdadera libertad. Y a las de hoy: a las artesanas que con sus manos bordan la identidad de nuestro pueblo” Libia Dennise García, gobernadora de Guanajuato

Libia Dennise destaca legado histórico de San Miguel de Allende

Durante su mensaje, la gobernadora recordó que el 8 de marzo de 1926, el Congreso Constituyente del estado decretó que la antigua Villa de San Miguel el Grande fuera elevada al rango de ciudad y adoptara el nombre de San Miguel de Allende, en honor al insurgente Ignacio Allende.

Autoridades de Guanajuato celebraron los 200 años de San Miguel de Allende como ciudad (cortesía)

La mandataria subrayó que este cambio presentó un acto simbólico para reconocer el papel que tuvo la región en el movimiento de independencia de México. Asimismo, destacó que la historia de la ciudad también está marcada por el esfuerzo de generaciones de habitantes que han sabido preservar su identidad cultural mientras impulsan su desarrollo.

Libia Dennise García reconoció la contribución de mujeres en distintos ámbitos, desde la educación y el comercio hasta el trabajo artesanal, el campo y la vida familiar.

Por otra parte, mencionó a figuras históricas como Micaela Hernández, a quien destacó como impulsora de la educación femenina en la región.

“Que el ejemplo de Ignacio Allende y Unzaga, nuestro Hijo Predilecto de Guanajuato, nos inspire a ser valientes en la defensa de nuestras convicciones y generosos en el servicio a los demás. ¡Que viva la memoria de quienes nos dieron patria! ¡Que viva San Miguel de Allende! Y ¡Que viva Guanajuato!” Libia Dennise García, gobernadora de Guanajuato

Gobierno de Guanajuato respalda a Bomberos de San Miguel de Allende

Posteriormente, la gobernadora participó en la presentación del nuevo patronato del Heroico Cuerpo de Bomberos de San Miguel de Allende, donde reiteró el respaldo del gobierno estatal a esta institución de servicio.

“En Guanajuato hay tantas heroínas y héroes cotidianos, que día a día van construyendo desde sus trincheras, un mejor Guanajuato. A veces en el anonimato, en el silencio de sus causas nos dan muestra de lo que somos la gente de Guanajuato” Libia Dennise García, gobernadora de Guanajuato

La mandataria recordó también el legado de José Jesús Mercadillo Escobedo, reconocido por su vocación de servicio y por impulsar el desarrollo de esta institución.

Finalmente, se señaló que el Heroico Cuerpo de Bomberos de San Miguel de Allende cuenta con más de cuatro décadas de servicio atendiendo incendios, rescates y emergencias, convirtiéndose en una organización clave para la protección de las familias del municipio.