San Luis Potosí se ubicó en el noveno lugar a nivel nacional por el volumen total de sus exportaciones durante el segundo trimestre de 2026, de acuerdo con los resultados de la Estadística de Exportaciones por Entidad Federativa (ETEF) publicada por el INEGI.

Entre abril y junio, la entidad alcanzó un valor de 6 mil 893.2 millones de dólares en ventas al exterior, lo que representó una variación anual positiva de 7.3 por ciento y una participación de 3.5 por ciento del total de las exportaciones nacionales.

SLP alcanza 6 mil 893 millones de dólares en exportaciones

El desempeño de San Luis Potosí en comercio exterior refleja el dinamismo de su actividad industrial y productiva. De acuerdo con la información estatal, este resultado se atribuye al impulso otorgado a la actividad industrial y al desarrollo productivo durante la administración del gobernador Ricardo Gallardo Cardona.

Los datos de la ETEF muestran que la entidad mantiene una participación relevante dentro del comercio exterior mexicano, al colocarse entre los estados con mayor volumen de exportaciones durante el segundo trimestre de 2026.

Con estos resultados, San Luis Potosí mantiene su posición dentro de los principales estados exportadores del país y fortalece su presencia en los mercados internacionales.

Sector manufacturero concentra 99.9% de las ventas al exterior

El sector manufacturero es el principal motor de las exportaciones de San Luis Potosí, al concentrar 99.9 por ciento de las ventas de la entidad hacia el exterior.

Dentro de esta actividad destacan subsectores estratégicos como la fabricación de equipo de transporte, así como la producción de accesorios y aparatos eléctricos, actividades que forman parte de la estructura industrial de la entidad.

El comportamiento de estos sectores contribuye al dinamismo de las exportaciones potosinas y a la participación del estado en las cadenas productivas orientadas a los mercados internacionales.

Ricardo Gallardo impulsa competitividad industrial de San Luis Potosí

Ante estos resultados, la administración estatal señaló que continuará con acciones dirigidas a fortalecer el clima de inversión y la competitividad industrial de San Luis Potosí.

El objetivo es mantener las condiciones que permitan a las empresas instaladas en la entidad ampliar su participación en los mercados internacionales y fortalecer el desarrollo productivo estatal.

Con el valor de 6 mil 893.2 millones de dólares registrado en el segundo trimestre de 2026, San Luis Potosí mantiene una posición destacada en el comercio exterior mexicano, respaldada principalmente por su actividad manufacturera.