Josefina Rodríguez Zamora, titular de la Secretaría de Turismo del Gobierno de México, asistió al Quinto Informe de Gobierno de Ricardo Gallardo Cardona en representación de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, donde reconoció los resultados alcanzados durante los últimos cinco años y destacó particularmente los avances en materia turística de San Luis Potosí.

De acuerdo con la titular de Turismo federal, el trabajo realizado durante este periodo ha permitido que San Luis Potosí fortalezca su posicionamiento como destino turístico nacional y avance en su proyección internacional, mediante una estrategia de promoción que contempla los atractivos de las cuatro regiones del estado.

San Luis Potosí amplía su proyección turística hacia nuevos mercados

Josefina Rodríguez Zamora destacó la presencia de San Luis Potosí en espacios internacionales especializados en turismo, entre ellos la Feria Internacional de Turismo de Madrid, España, y la Vitrina Turística ANATO, realizada en Bogotá, Colombia.

En estos encuentros participan agencias de viajes y profesionales del sector de distintos países, lo que permite presentar la oferta turística de la entidad ante nuevos públicos y generar oportunidades para ampliar su presencia en mercados internacionales.

La titular de la Secretaría de Turismo señaló que esta estrategia contribuye a posicionar los destinos potosinos ante nuevos mercados y despertar mayor interés entre visitantes internacionales, al tiempo que fortalece al turismo como un componente relevante para el desarrollo económico de San Luis Potosí.

Durante el acto en el que Ricardo Gallardo Cardona presentó su Quinto Informe de Resultados, Josefina Rodríguez Zamora felicitó al gobernador por los avances alcanzados durante este lustro en distintos rubros de la administración estatal.

La titular de Turismo federal subrayó especialmente la evolución de San Luis Potosí como destino turístico y su creciente presencia en el escenario nacional, así como los esfuerzos para proyectar las cuatro regiones del estado ante visitantes y profesionales del sector turístico.