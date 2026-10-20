La secretaria de Finanzas de San Luis Potosí, Ariana García Vidal, presentó ante el Congreso del Estado los resultados de la política financiera correspondiente al quinto año de la administración del gobernador Ricardo Gallardo Cardona, en el marco de la glosa del Quinto Informe de Gobierno.

Durante su comparecencia, destacó una estrategia enfocada en fortalecer los ingresos públicos, mantener la disciplina presupuestal, reducir la deuda e impulsar la inversión en beneficio de la población potosina.

Ariana García reporta mayores ingresos en San Luis Potosí (cortesía )

De acuerdo con las cifras presentadas, los ingresos totales del estado pasaron de 49 mil 352 millones de pesos en 2021 a una estimación de 70 mil 459 millones de pesos para el cierre de 2026, lo que representa un crecimiento nominal cercano al 43 por ciento.

En cuanto a los ingresos estatales, estos aumentaron de 4 mil 383 millones de pesos en 2021 a una estimación de 7 mil 826 millones de pesos para 2026, un incremento cercano al 79 por ciento. Por su parte, la recaudación de impuestos prácticamente se duplicó, al pasar de 2 mil 64 millones a 4 mil 213 millones de pesos.

Ariana García reporta mayores ingresos en San Luis Potosí (cortesía )

San Luis Potosí reporta reducción de deuda pública

La secretaria de Finanzas de San Luis Potosí, Ariana García explicó que el crecimiento de los ingresos responde a acciones de fortalecimiento recaudatorio, modernización administrativa, actualización de padrones y acompañamiento a las personas contribuyentes.

La funcionaria señaló que estas medidas buscan ampliar la capacidad financiera estatal sin comprometer la estabilidad de las finanzas públicas de San Luis Potosí.

En materia de deuda pública, informó que el estado registraba un saldo de 3 mil 609 millones de pesos en 2021, mientras que al 30 de septiembre de 2026 la cifra se ubicó en 2 mil 900 millones de pesos. Esto representa una reducción de 709 millones de pesos durante la actual administración.

La secretaria destacó que la disminución del endeudamiento ha ocurrido durante el mismo periodo en que se ha impulsado la inversión pública, con el propósito de fortalecer la infraestructura y el desarrollo estatal bajo una política de responsabilidad financiera.

Finanzas estatales destinan más de un tercio del presupuesto a educación

Durante su comparecencia, la titular de Finanzas también resaltó que, por quinto año consecutivo, más de la tercera parte del presupuesto estatal se ha destinado al sector educativo, con prioridad en la formación de niñas, niños y jóvenes potosinos.

Como parte de las acciones para facilitar el cumplimiento de las obligaciones ciudadanas, informó que se ha entregado más de un millón de placas vehiculares, además de expedir 41 mil 900 licencias de conducir gratuitas y permanentes para automovilistas y 398 para motociclistas.

Ariana García reporta mayores ingresos en San Luis Potosí (cortesía )

Finalmente, la titular de Finanzas destacó las evaluaciones positivas otorgadas por las agencias calificadoras crediticias, que consideran aspectos como el comportamiento de los ingresos, los niveles de deuda, la liquidez y la capacidad del estado para cumplir con sus obligaciones financieras. Estas evaluaciones, señaló, constituyen un referente para valorar el desempeño y la solidez de las finanzas públicas estatales.