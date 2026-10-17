El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, afirmó que el tren de pasajeros Querétaro-San Luis Potosí-Saltillo impulsará la economía regional, transformará la movilidad y mejorará la conectividad del estado con la región centro-norte del país.

El mandatario señaló que el proyecto ferroviario ya comenzó formalmente con la fase de consulta ambiental y la planeación del trazo. La obra contempla una inversión estimada en 77 mil millones de pesos y trenes de última generación que podrán alcanzar velocidades de hasta 200 kilómetros por hora.

De acuerdo con lo expuesto por el gobernador, el proyecto permitirá reducir tiempos y costos de traslado para las familias potosinas que viajan hacia el norte del país.

Ricardo Gallardo presenta Tren de pasajeros Querétaro-San Luis Potosí-Saltillo (cortesía)

¿Dónde estarán las estaciones del tren de pasajeros en San Luis Potosí?

Como parte del diseño de la ruta, se definió la ubicación de estaciones estratégicas en seis municipios del estado:

Villa de Reyes.

San Luis Potosí capital.

Moctezuma.

Venado.

Charcas.

Real de Catorce.

Además, el Gobierno estatal informó que se evalúa la factibilidad técnica para incorporar una terminal adicional en Santa María del Río, con el objetivo de ampliar la cobertura y los beneficios sociales del proyecto.

La iniciativa busca fortalecer la infraestructura ferroviaria y facilitar los desplazamientos entre distintas localidades de San Luis Potosí y otros puntos de la región.

San Luis Potosí tendrá un tren suburbano metropolitano gratuito

Para complementar el proyecto federal, el Gobierno de San Luis Potosí prevé poner en marcha un tren suburbano metropolitano gratuito, destinado a facilitar los traslados cotidianos dentro de la zona metropolitana.

Según lo anunciado por el gobernador, Ricardo Gallardo, este sistema contará con estaciones conectadas directamente con la zona industrial, el centro de transferencia y el parque Tangamanga II. La propuesta busca facilitar la movilidad de miles de trabajadoras y trabajadores potosinos, mediante conexiones con zonas de actividad económica y otros puntos de la ciudad.

Finalmente, el gobernador reiteró que su administración trabajará en coordinación con el Gobierno de la República para agilizar los trámites y avanzar en la ejecución de la infraestructura y el desarrollo operativo del tren de pasajeros en San Luis Potosí.

Ricardo Gallardo presenta Tren de pasajeros Querétaro-San Luis Potosí-Saltillo (cortesía)

El objetivo, señaló, es concretar el proyecto en el menor tiempo posible para fortalecer la conectividad, la movilidad y el desarrollo económico del estado.