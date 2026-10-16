El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo, reconoció al gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, por las acciones impulsadas en materia educativa, entre ellas la regulación del uso de celulares en escuelas de nivel básico, el seguro escolar y la ampliación de oportunidades para continuar los estudios.

El funcionario federal destacó la coordinación entre el Gobierno de México y la administración estatal, así como las iniciativas orientadas a fortalecer la educación y ampliar la cobertura en distintos niveles académicos.

Regulación de celulares y seguro escolar en San Luis Potosí

El titular de la SEP, Mario Delgado reconoció la propuesta del gobernador Ricardo Gallardo para regular el uso de dispositivos celulares en escuelas de nivel básico, iniciativa que fue aprobada por el Congreso del Estado y que, de acuerdo con el comunicado, se alinea con la estrategia del Gobierno federal.

Asimismo, destacó el programa Apoyo Seguro al Estudiante, al que calificó como una iniciativa única a nivel nacional por ofrecer protección a más de 500 mil niñas, niños y adolescentes ante accidentes durante sus traslados hacia los centros educativos. El titular de la SEP resaltó estas medidas como parte de las acciones estatales con impacto en la comunidad escolar.

Mario Delgado respalda a Ricardo Gallardo (cortesía )

Ampliarán cobertura de educación media superior

Como parte de las acciones para ampliar las oportunidades educativas, el titular de la SEP, Mario Delgado anunció que la siguiente etapa será fortalecer la cobertura de educación media superior en San Luis Potosí.

De acuerdo con lo informado, la Universidad Tecnológica y la Universidad Politécnica de San Luis Potosí (UPSLP) se sumarán a la oferta de estudios de preparatoria, con el objetivo de que más jóvenes puedan continuar su formación académica.

El funcionario también recordó la inauguración de la Universidad Nacional Rosario Castellanos a principios de año, proyecto que busca ampliar las opciones de educación superior para las juventudes potosinas.

Reconocen respuesta ante inundaciones en la Huasteca

El titular de la SEP, Mario Delgado también destacó la atención brindada por el gobierno de Ricardo Gallardo tras las inundaciones que afectaron a la región de la Huasteca en octubre de 2025. La coordinación entre las autoridades estatales y federales permitió que San Luis Potosí fuera el primer estado del país en restablecer las actividades escolares de forma segura después de las afectaciones.

El titular de la SEP reiteró su reconocimiento al gobernador por las acciones educativas y la colaboración institucional para atender las necesidades de estudiantes, familias y comunidades escolares.