San Luis Potosí registra un crecimiento económico acumulado de 12.3 por ciento, por encima del 8.4 por ciento nacional, así lo informó el secretario General de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, al presentar los resultados de la administración encabezada por Ricardo Gallardo Cardona.

El funcionario señaló que estos indicadores se expusieron durante un encuentro del gobernador con representantes del sector empresarial, en el que también se abordaron los avances en infraestructura y seguridad, así como las oportunidades de inversión y generación de empleos en las cuatro regiones del estado.

San Luis Potosí acumula inversiones privadas por 9 mil 500 millones de dólares

Torres Sánchez detalló que la entidad suma 9 mil 500 millones de dólares en inversión privada concertada y exportaciones superiores a los 6 mil 700 millones de dólares, cifra que, de acuerdo con el funcionario, representa el doble de lo registrado durante la administración anterior.

Asimismo, destacó que en 2025 el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) ubicó a San Luis Potosí entre las diez economías más grandes del país.

El secretario General de Gobierno indicó que estos resultados forman parte de los temas presentados ante representantes del sector empresarial, junto con las oportunidades para ampliar la actividad productiva y fortalecer la generación de empleos.

Ricardo Gallardo destaca inversión en infraestructura y avances en seguridad

En materia de infraestructura, el funcionario destacó una inversión superior a los 3 mil 100 millones de pesos en obras estratégicas. Entre los proyectos mencionó el segundo tramo de la autopista San Luis Potosí–Matehuala y el tramo La Pitahaya–Libramiento Oriente.

En seguridad, señaló que se han registrado avances en la reducción de homicidios dolosos y en las condiciones operativas de las corporaciones encargadas de estas tareas.

Finalmente, Torres Sánchez afirmó que los indicadores económicos y las inversiones deben traducirse en mejores empleos, ingresos y oportunidades para las familias potosinas. También destacó la importancia de impulsar a las empresas locales, el emprendimiento y las actividades productivas en los 59 municipios de San Luis Potosí.