San Luis Potosí continúa posicionándose como uno de los estados con mayor atractivo turístico en México gracias a su riqueza natural, cultural y gastronómica. Bajo la estrategia impulsada por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, la entidad ha fortalecido la promoción de sus principales destinos para atraer a visitantes nacionales e internacionales.

En la región Huasteca, municipios como Xilitla y Aquismón mantienen un crecimiento constante en afluencia turística debido a sus paisajes naturales, actividades ecoturísticas y tradiciones locales.

San Luis Potosí fortalece turismo regional y economía local

Lugares emblemáticos como el Jardín Surrealista de Edward James, cascadas, ríos y sótanos naturales se han convertido en referentes para quienes buscan experiencias de aventura y contacto con la naturaleza.

Mundial 2026 impulsa proyección turística de San Luis Potosí (cortesía)

Otro de los destinos más visitados es Real de Catorce, en el Altiplano potosino, reconocido por su historia minera, arquitectura colonial y turismo espiritual. A este corredor turístico también se suma Santa María del Río, considerado uno de los principales puntos artesanales del estado gracias a la producción tradicional de rebozos.

El gobierno estatal destacó que las acciones enfocadas en seguridad, conectividad carretera y promoción turística han permitido fortalecer la confianza de turistas y prestadores de servicios.

Mundial 2026 impulsa proyección turística de San Luis Potosí (cortesía)

Además, la cercanía de eventos internacionales como el Mundial de Futbol 2026 representa una oportunidad importante para incrementar la llegada de visitantes al país y beneficiar a destinos emergentes como San Luis Potosí.

Finalmente, el gobierno aseguró que el turismo se mantiene como uno de los motores económicos más importantes para las comunidades locales, al generar empleo, fortalecer el comercio y abrir nuevas oportunidades de desarrollo regional.