Representantes del sector empresarial de San Luis Potosí destacaron los avances en infraestructura, seguridad y movilidad durante los cinco años de administración del gobernador Ricardo Gallardo Cardona, así como las condiciones para atraer inversiones y generar empleos en las cuatro regiones del estado.

Jacobo Payán Espinosa, empresario y presidente deportivo del Atlético de San Luis, y Alicia Cabello, directora de Planeación de El Mayorista, Vinos y Licores, coincidieron en la importancia de mantener la colaboración entre la iniciativa privada y el Gobierno estatal para impulsar el desarrollo económico.

Jacobo Payán destaca inversión de 24 mil millones de pesos en infraestructura

Jacobo Payán Espinosa resaltó la inversión cercana a 24 mil millones de pesos en infraestructura durante la administración estatal, al considerar que representa un esfuerzo para transformar las condiciones de la entidad.

El empresario señaló que la seguridad, la conectividad y la estabilidad son factores indispensables para mantener la confianza de las compañías en San Luis Potosí, así como para favorecer la continuidad de sus operaciones y la generación de fuentes de trabajo.

También destacó la importancia de que existan condiciones que permitan a las empresas mantener sus actividades y encontrar oportunidades para ampliar sus inversiones en el estado.

Ricardo Gallardo destaca inversión en infraestructura y desarrollo de San Luis Potosí (Cortesía)

Alicia Cabello resalta transparencia y colaboración con el sector empresarial

Por su parte, Alicia Cabello subrayó la importancia de conocer directamente los proyectos y resultados del Gobierno de San Luis Potosí, particularmente en materia de urbanización, accesibilidad, seguridad y movilidad.

La directora de Planeación de El Mayorista, Vinos y Licores señaló que la transparencia y el manejo responsable de los recursos públicos son elementos fundamentales para conservar la confianza del sector productivo y favorecer el desarrollo económico.

Tanto Jacobo Payán como Alicia Cabello coincidieron en que la coordinación permanente entre la iniciativa privada y el Gobierno de Ricardo Gallardo Cardona permite identificar oportunidades de inversión y atender las necesidades de las empresas.

Esta colaboración, señalaron, también contribuye a la generación de empleos y a ampliar las oportunidades de crecimiento para las familias potosinas.