Bajo el liderazgo del gobernador Ricardo Gallardo Cardona, la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) puso en marcha el Ecosistema IMATCH. Esta herramienta tecnológica funciona como un eje estratégico para dinamizar la conexión entre empresas, potenciar a los proveedores potosinos y acelerar el crecimiento financiero en la zona del Bajío.

La implementación de este recurso digital posiciona a la entidad como un referente de modernización industrial. El objetivo central es asegurar que el dinamismo económico del estado se traduzca en beneficios directos para las cadenas de suministro locales y la competitividad regional.

Ricardo Gallardo impulsa la integración industrial en el Bajío

El Museo Leonora Carrington fue el escenario del evento “Cultural Match”, donde se presentó formalmente la plataforma ante líderes del sector privado y autoridades. Este encuentro sirvió para consolidar alianzas que refuercen la transformación económica que atraviesa el estado, la cual se caracteriza por una expansión industrial sin precedentes.

Jesús Salvador González Martínez, titular de la Sedeco, explicó que tanto el sistema IMATCH como la próxima Expo Potosí Industrial 2026 son piezas clave para vincular a las grandes industrias tractoras con el talento local.

Durante la presentación, se enfatizó la relevancia de Villa de Reyes como un punto neurálgico para la inversión y la logística. Gracias a su ubicación y desarrollo, este municipio se mantiene como uno de los polos más atractivos para el capital extranjero y nacional, complementando la visión de crecimiento integral que promueve la actual administración.