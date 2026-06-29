El Gobierno de San Luis Potosí, a través del Sistema de Financiamiento para el Desarrollo del Estado (Sifide), aprobó 950 mil pesos en financiamientos para fortalecer dos proyectos productivos mediante el programa Mi Gran Tesoro, dirigido a familias migrantes.

De acuerdo con la administración estatal, el programa busca ampliar las oportunidades de crecimiento económico y respaldar a las y los migrantes potosinos que desean emprender o fortalecer sus negocios.

San Luis Potosí destina 950 mil pesos a proyectos de familias migrantes. (Cortesía )

Programa Mi Gran Tesoro ofrece créditos para familias migrantes en San Luis Potosí

El programa ofrece créditos que van de 50 mil a 650 mil pesos, con una tasa fija anual del 12 por ciento y plazos de hasta 48 meses, con el objetivo de apoyar la creación de nuevos negocios y fortalecer empresas ya establecidas.

Uno de los financiamientos permitirá a Zenaida poner en marcha un gimnasio de acondicionamiento físico, mientras que Saúl y Daniela utilizarán el apoyo para remodelar y fortalecer un negocio dedicado a la renta de locales comerciales y estacionamientos.

Con estos apoyos, el Sifide busca impulsar proyectos productivos que contribuyan a la generación de empleo y al desarrollo económico de las familias migrantes en San Luis Potosí.