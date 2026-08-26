El alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, y Miguel Torruco Garza, subsecretario de Prevención de las Violencias de la SSPC del Gobierno de México, pusieron en marcha la construcción del Centro Comunitario México Imparable en la delegación La Pila.

La obra forma parte de la estrategia conjunta entre el Gobierno de la Capital y la Federación para fortalecer la construcción de la paz y atender las causas originarias de la violencia.

Asimismo, se enmarca en la selección hecha por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de 61 municipios prioritarios a nivel nacional para implementar este nuevo paradigma de seguridad integral.

Enrique Galindo celebra inicio de obra clave para jóvenes y reconocimiento de la UNESCO

Enrique Galindo Ceballos celebró el arranque del proyecto durante la festividad de San Luis Rey de Francia, destacando que el inmueble impactará de forma directa a la niñez y juventud de La Pila al ofrecer disciplinas como basquetbol, voleibol, box, fútbol, teatro, danza, coro y ajedrez, sumadas a servicios de atención médica y psicológica.

El edil agradeció al Cabildo capitalino la donación del terreno para hacer posible la edificación y resaltó que este nuevo espacio reforzará la posición de San Luis Potosí como Ciudad del Aprendizaje por la UNESCO, al promover la educación y la convivencia a lo largo de la vida.

En la ceremonia de inicio estuvieron presentes el secretario de Seguridad Estatal, Jesús Juárez Hernández; la dirigente de Morena en la entidad, Rita Ozalia Rodríguez; el director del Centro SICT, César Eli Cervantes, así como miembros del gabinete municipal y familias de la comunidad.

San Luis Capital y Gobierno Federal unen esfuerzos de seguridad con Centro Comunitario en La Pila. (Cortesía)

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Por su parte, Miguel Torruco Garza enfatizó que el centro brindará atención a más de mil jóvenes mediante actividades deportivas, formativas y de salud mental.

Agregó que la presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, mantienen una política prioritaria para transformar el entorno social de las juventudes y construir comunidades pacíficas.

En representación del gobernador Ricardo Gallardo Cardona, el secretario de Seguridad del Estado, Jesús Juárez Hernández, reconoció el trabajo coordinado entre los tres órdenes de gobierno, reafirmando que la suma de voluntades entre el municipio, el estado y la Federación continuará rindiendo frutos en beneficio del bienestar y la seguridad en San Luis Potosí.