San Luis Capital fortalece su posición como referente nacional en materia de negocios y proveeduría global con la 4ª Feria de Proveeduría 2026, inaugurada por el alcalde Enrique Galindo Ceballos.

El evento concentra exposición industrial, capacitación y reuniones de negocio diseñadas para ampliar las oportunidades comerciales de las empresas potosinas.

Durante la apertura, el alcalde destacó el talento, la capacidad productiva y las condiciones de San Luis Capital para competir en grandes mercados. Asimismo, subrayó la importancia de conectar a productores locales con compañías globales para fortalecer la economía local y generar mejores condiciones de desarrollo para las familias potosinas.

Vicente Fox, Rosario Marín y José Ángel Gurría participan en la 4° Feria de Proveeduría

El evento cuenta con la participación de 180 empresas, así como representantes de las principales cámaras empresariales y conferencistas de reconocimiento internacional.

En la exposición participan empresas que ofrecen productos, servicios y soluciones de alta tecnología desarrollados con mano de obra potosina altamente calificada, lo que muestra la capacidad de la entidad para concretar acuerdos comerciales e integrarse a cadenas productivas de alcance mundial.

Durante la jornada, el expresidente de México Vicente Fox Quesada destacó la visión de Enrique Galindo para impulsar este encuentro y acercar a las empresas a nuevas oportunidades de proveeduría.

Ante empresarios y representantes del sector productivo, afirmó que la vinculación empresarial será fundamental para aprovechar el momento que vive México y avanzar hacia una nueva revolución industrial. También resaltó el potencial del Gran Bajío, región donde se concentra una importante actividad manufacturera y automotriz.

Por su parte, Rosario Marín, ex tesorera de Estados Unidos, compartió con empresarios e industriales su experiencia de vida y liderazgo, además de destacar el papel de la industria como motor de desarrollo.

Marín subrayó que la disciplina, la preparación y la capacidad de superar adversidades son fundamentales para construir nuevas oportunidades.

En tanto, José Ángel Gurría, exsecretario de Hacienda de México y exsecretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), destacó que San Luis Capital cuenta con condiciones para fortalecer su competitividad y aprovechar las oportunidades de integración a las cadenas de proveeduría nacionales e internacionales.

Durante su conferencia magistral, Gurría señaló que el entorno económico enfrenta incertidumbre debido a conflictos bélicos, tensiones comerciales y cambios en las cadenas de suministro, por lo que consideró fundamental fortalecer las capacidades productivas y los espacios de vinculación empresarial.

San Luis Capital, referente nacional de negocios: Enrique Galindo inaugura la 4ª Feria de Proveeduría 2026. (Cortesía)

Feria de Proveeduría busca generar negocios, empleos y bienestar en San Luis Capital

Durante la inauguración, la directora de Desarrollo Económico, Korina Toro Reyna, destacó que el objetivo es que los dos días de actividades se traduzcan en negocios concretos, generación de empleos y bienestar para las familias potosinas.

Asimismo, Imelda Elizalde, coordinadora de la Alianza Empresarial, llamó a las empresas participantes a aprovechar el encuentro para proyectar sus capacidades y consolidarse dentro de las grandes cadenas productivas.

La 4ª Feria de Proveeduría 2026 reúne a empresas, proveedores y representantes de organismos empresariales para fortalecer la vinculación y generar nuevas oportunidades de negocio.

Con este encuentro, el Gobierno de la Capital busca consolidar a San Luis Capital como referente de la actividad industrial y empresarial, al acercar a las empresas locales con compradores y actores relevantes del sector productivo y abrir nuevas oportunidades de integración a cadenas de proveeduría nacionales y globales.