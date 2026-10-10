Salud Digna será patrimonio de los mexicanos, anunció su fundador, Jesús Vizcarra Calderón, durante la inauguración del 4º Congreso Médico Internacional Salud Digna 2026, realizada el 8 de octubre en la Ciudad de México.

El empresario explicó que su familia estableció un esquema de gobernanza integrado por más de 100 mexicanas y mexicanos, con el objetivo de preservar los valores, los principios no lucrativos y la misión social de la institución más allá de sus fundadores.

“Mi familia y yo decidimos que Salud Digna se convirtiera en un patrimonio de los mexicanos”, señaló Vizcarra Calderón, al explicar que la decisión busca garantizar la continuidad del proyecto y su propósito de contribuir a mejorar la salud de la población.

Actualmente, la institución cuenta con una red de 270 clínicas en cuatro países y atiende aproximadamente a 100 mil pacientes diarios, una escala que, de acuerdo con su fundador, representa tanto un logro como una responsabilidad.

Salud Digna busca preservar su misión social con nueva gobernanza (Cortesía)

Jesús Vizcarra plantea fortalecer la investigación y la prevención en Salud Digna

Durante su participación, Jesús Vizcarra destacó que Salud Digna busca evolucionar de un modelo centrado principalmente en los servicios de diagnóstico hacia una plataforma que genere conocimiento, acerque herramientas y desarrolle capacidades en favor de la salud de los mexicanos.

En Salud Digna queremos ser un aliado del médico, un aliado que escucha, comparte y suma y que pone sus capacidades al servicio de ustedes y de sus pacientes. Jesús Vizcarra, fundador de Salud Digna.

Como parte de esta evolución, la institución reportó 28 publicaciones en revistas indexadas, principalmente internacionales, desarrolladas en colaboración con universidades e instituciones de México y otros países.

Vizcarra también destacó proyectos realizados junto con organizaciones privadas, instituciones académicas y autoridades, entre ellos la aplicación de más de 12 millones de pruebas de detección durante la pandemia de COVID-19, el programa Vive Saludable, Vive Feliz y una alianza con BBVA para combatir el cáncer cervicouterino.

El fundador señaló que la colaboración entre instituciones y profesionales es importante para ampliar el alcance de las acciones de prevención, diagnóstico e investigación médica.

Salud Digna busca preservar su misión social con nueva gobernanza (Cortesía)

Congreso Médico Internacional Salud Digna 2026 reúne a especialistas

El 4º Congreso Médico Internacional Salud Digna 2026 reúne a médicos, investigadores, académicos, profesionales de la salud y estudiantes para analizar avances y desafíos en distintas áreas de la medicina.

El encuentro cuenta con el aval de la Academia Nacional de Medicina de México, el Consejo Nacional de Salud Pública y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Durante la primera jornada participaron especialistas como la doctora Patricia Clark, secretaria del Consejo de Salubridad General, quien presentó la ponencia “Protocolos Nacionales de Atención Médica”. También estuvieron presentes el doctor Adolfo Chávez Negrete, presidente de PRONADAMEG, y el doctor Ivo Ferreira Ríos, director general de OftalmoUniversity, entre otros.

Las actividades continuarán este viernes 9 de octubre con una segunda jornada de conferencias y la participación de especialistas de distintas disciplinas.

El Congreso no es solamente un evento académico, es la expresión viva de una convicción: que la salud se construye entre muchos, que nadie tiene todas las respuestas y que cuando sumamos capacidades y voluntades generamos un impacto que trasciende fronteras. Jesús Vizcarra, fundador de Salud Digna.

Con esta edición del congreso, Salud Digna busca fortalecer su relación con la comunidad médica y consolidar su colaboración con los profesionales de la salud mediante una estrategia que integra prevención, diagnóstico, investigación e impacto social.