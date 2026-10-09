La Secretaría de Salud reconoció que en México existe un vacío normativo para establecer estándares mínimos en la preparación de medicamentos estériles y la dispensación de dosis unitarias en hospitales.

Dado el vacío normativo existente, la Secretaría de Salud emitió nuevos lineamientos para mejorar el uso seguro de medicamentos e insumos médicos en las instituciones públicas.

Secretaría de Salud emite nuevos lineamientos para preparar medicamentos estériles tras reconocer vacío normativo

En medio de las investigaciones por la muerte de recién nacidos en unidades de terapia intensiva de Durango y Jalisco, Salud reconoció que existe un vacío normativo para preparar medicamentos estériles.

Secretaría de Salud emite nuevos lineamientos para preparar medicamentos estériles tras reconocer vacío normativo (Moisés Pablo Nava / Cuartoscuro)

Además del vacío normativo, la Secretaría de Salud admitió que hay otros problemas en el sistema, en los que destacan:

Falta de reconocimiento operativo de los profesionales farmacéuticos en hospitales

Contratación insuficiente de especialistas

Deficiencias en infraestructura, capacitación y recursos humanos

Ante este panorama, la Secretaría de Salud emitió nuevos lineamientos para unificar los procedimientos de planeación, compra, distribución, prescripción y vigilancia de medicamentos, desde su almacenamiento hasta su administración a los pacientes.

De acuerdo con la información, las disposiciones contemplan cinco áreas:

Regulación sanitaria Estándares de atención médica Farmacovigilancia y tecnovigilancia Uso óptimo de insumos Comités de farmacia y terapéutica

Asimismo, se propone reforzar la notificación de reacciones adversas y errores de medicación, así como implementar mecanismos de verificación para medicamentos considerados de alto riesgo.

La normativa plantea validar las prescripciones mediante profesionales farmacéuticos, conciliar los medicamentos que utilizan los pacientes y establecer programas para optimizar el uso de antimicrobianos y devolver fármacos caducos.