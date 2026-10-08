El coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en el Senado, Clemente Castañeda, llamó al Gobierno de México a mantener un diálogo abierto y constante con Estados Unidos, ante versiones sobre una posible negativa de la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum a reunirse con el embajador estadounidense.

El coordinador de Movimiento Ciudadano, consideró que cerrar la puerta al diálogo podría complicar aún más la relación bilateral y señaló que existen diversos temas de interés para ambos países que requieren comunicación permanente.

Yo creo que la relación con los Estados Unidos es de primer orden en la agenda pública de México. Clemente Castañeda, coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en el Senado

El senador señaló que, si se confirma una negativa a dialogar, sería una situación que llama la atención, y se pronunció por mantener una comunicación abierta, franca y transparente con Estados Unidos.

Castañeda cuestiona situación del sistema de salud

En otro tema, el coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano Clemente Castañeda cuestionó las declaraciones del Gobierno federal sobre el desabasto de medicamentos y sostuvo que el sistema de salud enfrenta una situación que requiere asumir responsabilidades.

Hay que reconocer y la Presidenta debería empezar por ahí que el desabasto de medicamentos y que los servicios de salud en su conjunto están abandonados, están colapsados. Clemente Castañeda, coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en el Senado

El coordinador de Movimiento Ciudadano, afirmó que existen denuncias de usuarios de los servicios de salud, así como de médicos y enfermeras, sobre la situación del sistema.

También cuestionó que se atribuya a las redes sociales o al algoritmo la percepción sobre el desabasto de medicamentos y mencionó las muertes de bebés en el IMSS como un hecho que, desde su perspectiva, requiere asumir responsabilidades.

Clemente Castañeda llama a mantener diálogo abierto entre naciones (cortesía )

Castañeda pide al INE fortalecer su actuación

Sobre la resolución del Tribunal Electoral relacionada con las llamadas “boletas planchadas”, el senador consideró positiva la decisión y señaló que representa un paso hacia una mayor certeza para el próximo proceso electoral.

No, ya habíamos dicho nosotros que es un sin sentido este asunto de las boletas planchadas. Qué bueno que hay, digamos, visiones distintas ahí que se pueden corregir y es, digamos, un paso en la tan deseada certidumbre, certeza que debe tener el próximo proceso electoral. Clemente Castañeda, coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en el Senado

El coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en el Senado, Clemente Castañeda también llamó al Instituto Nacional Electoral (INE) a fortalecer su actuación como árbitro electoral, particularmente frente al uso de recursos públicos y los actos anticipados relacionados con la contienda.

Me parece escandaloso, ¿no?, que el INE se haya guardado las tarjetas rojas, ya no digamos la necesidad que hay de que el árbitro electoral saque tarjetas amarillas, eventualmente saque tarjetas rojas, que se haga sentir en una contienda electoral sumamente desigual, con la cancha inclinada en favor del régimen, con un dispendio de recursos públicos brutal a favor del oficialismo, adelantando los tiempos electorales, fraudeando a la ley, queriendo nombrar coordinadores de ya no sé qué, cuando en realidad son candidatos, pues todo eso debería preocupar y ocupar a la autoridad electoral, al árbitro. Clemente Castañeda, coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en el Senado

El senador sostuvo que el organismo electoral debe concentrarse en la conducción del proceso y atender las situaciones que, desde su perspectiva, requieren intervención de la autoridad electoral.