La secretaria de Salud de San Luis Potosí, Leticia Gómez Ordaz, compareció ante el Congreso del Estado como parte de la glosa del Quinto Informe de Gobierno de Ricardo Gallardo Cardona, donde presentó resultados en prevención de enfermedades, vacunación, vigilancia epidemiológica y atención médica en las cuatro regiones de la entidad.

Durante su intervención, la funcionaria destacó una reducción de 87% en los casos de dengue durante 2026, sin defunciones por esta enfermedad, así como avances en la cobertura de vacunación contra el sarampión, la detección del Virus del Papiloma Humano (VPH) y las jornadas de donación altruista de sangre.

Leticia Gómez destaca reducción de dengue y avances en vacunación en SLP

En materia de prevención, Gómez Ordaz informó que San Luis Potosí registró una disminución de 87% en los casos de dengue durante 2026 y no reportó defunciones por esta enfermedad.

También destacó el trabajo del personal de vacunación para mantener bajo control el sarampión. De acuerdo con los resultados presentados, la cobertura alcanzó 100% en el grupo de seis años, mientras que en otros grupos de edad aumentó de 86 a 91%.

En materia de salud de las mujeres, la secretaria señaló que existen 23 unidades médicas que ofrecen servicios de interrupción legal del embarazo. Además, informó que San Luis Potosí se incorporó a la estrategia nacional de autotoma para detectar el Virus del Papiloma Humano, una medida orientada a fortalecer la prevención y la detección oportuna.

Secretaría de Salud de SLP mantiene coordinación con IMSS-Bienestar

Durante la comparecencia, Leticia Gómez explicó que desde 2024 se concretó la transferencia de unidades médicas y del almacén estatal de medicamentos al esquema IMSS-Bienestar.

Actualmente, bajo este modelo operan 3 mil 228 trabajadores, cuyos salarios continúan siendo cubiertos por el Gobierno estatal. La administración potosina también mantiene a su cargo la dispersión salarial de mil 370 pasantes y residentes que laboran en unidades hospitalarias.

La funcionaria precisó que el Gobierno del Estado mantiene el acompañamiento y las gestiones necesarias cuando el organismo federal requiere apoyo para atender necesidades de insumos y medicamentos. Estas acciones forman parte de la coordinación entre las instituciones del sector salud para mantener la prestación de servicios médicos a la población potosina.

Leticia Gómez presenta avances en vacunación y atención médica en San Luis Potosí. (Cortesía )

San Luis Potosí destaca en donación de sangre y trasplante de órganos

Gómez Ordaz resaltó que San Luis Potosí se encuentra entre las cinco entidades del país con mayor número de unidades de sangre obtenidas, resultado que atribuyó a las jornadas de donación altruista impulsadas por el Centro Estatal de la Transfusión Sanguínea (CETS).

Asimismo, reconoció el trabajo del Centro Estatal de Trasplantes (CETRA) en la atención a familias donadoras y receptoras de órganos.

Entre las acciones destacadas mencionó el convenio que permite utilizar aeronaves estatales para agilizar el traslado de órganos entre entidades, con el propósito de facilitar los procesos relacionados con los trasplantes.

Al concluir su comparecencia, la secretaria señaló que la administración de Ricardo Gallardo Cardona mantiene la coordinación con las instituciones del sector para ampliar las acciones preventivas, mejorar la atención médica y promover hábitos saludables que contribuyan a reducir las enfermedades crónicas y elevar la calidad de vida de las familias potosinas.