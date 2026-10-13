San Luis Potosí ocupó el primer lugar nacional en reducción del promedio diario de homicidios dolosos, con una disminución de 78.6 por ciento entre enero y septiembre de 2026, en comparación con el mismo periodo de 2025, de acuerdo con cifras presentadas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

El resultado se dio a conocer este martes 13 de octubre durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, donde se expuso la comparación entre las 32 entidades federativas.

El gobernador Ricardo Gallardo Cardona reconoció el trabajo de las corporaciones de seguridad y destacó la coordinación entre el Gobierno estatal, la Federación y los municipios para atender los delitos de alto impacto.

Ricardo Gallardo destaca reducción de homicidios en San Luis Potosí (Cortesía)

Ricardo Gallardo destaca estrategia de seguridad en San Luis Potosí

Gallardo Cardona atribuyó la reducción a una política de seguridad que, según indicó, se mantiene desde el inicio de su administración y que contempla modernización tecnológica, sistemas de videovigilancia, labores de inteligencia, capacitación policial, adquisición de equipamiento e incremento de patrullajes en las cuatro regiones y los 59 municipios del estado.

El mandatario también reconoció la labor de las mujeres y los hombres que integran las corporaciones policiales y afirmó que su administración mantendrá las acciones de seguridad para proteger a las familias potosinas.

Asimismo, señaló que el reporte nacional da continuidad a los resultados registrados en meses anteriores. Entre enero y agosto de 2026, San Luis Potosí había reportado una disminución de 79.8 por ciento en el promedio diario de homicidios dolosos, de acuerdo con el corte mencionado por el Gobierno estatal.

San Luis Potosí mantendrá inversión y coordinación policial

El Gobierno de San Luis Potosí informó que continuará destinando recursos a infraestructura, inteligencia y mejores condiciones para los elementos policiales, además de fortalecer la coordinación operativa con el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y las policías municipales.

Estas acciones, de acuerdo con la administración estatal, buscan mantener la presencia policial y atender los retos pendientes en materia de seguridad en las distintas regiones de la entidad.