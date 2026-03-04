El Gobierno de San Luis Potosí, encabezado por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, respalda la coordinación entre los Servicios de Salud y el Centro Estatal de Trasplantes (CETRA) para garantizar que los órganos donados lleguen de manera rápida y segura a quienes los necesitan.

La estrategia contempla el traslado de órganos tanto desde la capital potosina hacia otros estados, como desde distintas entidades del país hacia San Luis Potosí, asegurando que se mantengan en condiciones óptimas para su trasplante.

Gobierno de SLP fortalece logística para trasplantes con apoyo aéreo y operativo en tierra

Como parte de esta medida, se pondrán a disposición las aeronaves del Poder Ejecutivo para agilizar los traslados aéreos, mientras que en tierra se aplicará el operativo Ola Verde, con el objetivo de reducir los tiempos de traslado desde los aeropuertos hasta los hospitales.

Durante una reunión ordinaria, la titular de los Servicios de Salud, Leticia Mariana Gómez Ordaz, destacó que la estrategia está alineada con la política nacional en materia de trasplantes. Como ejemplo, mencionó el reciente traslado de un hígado de Monterrey a Ciudad de México, cuyo recorrido del aeropuerto al hospital se realizó en solo 14 minutos.

Por su parte, la titular del CETRA, Thaydeé Monsiváis Santoyo, informó que en lo que va del año se han realizado 29 trasplantes en la entidad, incluidos dos procedimientos multiorgánicos.

Asimismo, hizo un llamado a la población a registrarse como donante voluntario para incrementar el número de vidas salvadas en el estado.

El Centro Nacional de Trasplantes (CENATRA) reconoció el esfuerzo realizado en San Luis Potosí, al subrayar que el trabajo conjunto refleja el compromiso del Gobierno estatal de actuar sin límites para salvar vidas y garantizar atención médica de calidad a quienes requieren un órgano.