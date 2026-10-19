El secretario general de Gobierno, J.Guadalupe Torres Sánchez afirmó que en los últimos 5 años, San Luis Potosí, bajo el liderazgo de Ricardo Gallardo registró avances en gobernabilidad, paz social, seguridad, economía e infraestructura y puntualizó que estos resultados deben consolidarse sin retrocesos.

Durante su mensaje en el Congreso del Estado, el secretario General de Gobierno expuso los avances en el Estado basados en una determinación política orientada a atender los rezagos de otras administraciones, además de concentrarse en conectar las cuatro regiones estatales, fortalecer la protección a las familias y ampliar las oportunidades de empleo.

El secretario General de Gobierno, J.Guadalupe Torres llamó a mantener la coordinación entre Poderes, los 59 municipios y la ciudadanía.

Este es un ejercicio de rendición de cuentas y diálogo que nos permite compartir los resultados de la administración encabezada por nuestro Mandatario potosino. Estos son los resultados cuantificables que van acompañados de nuestro compromiso de sostener la gobernabilidad, la unidad y el trabajo conjunto. J.Guadalupe Torres, secretario General de Gobierno

J. Guadalupe Torres presenta resultados obtenidos en San Luis Potosí (cortesía )

J. Guadalupe Torres destaca resultados obtenidos por Ricardo Gallardo

Sobre los resultados de este quinto año de la administración estatal, el secretario General de Gobierno, J.Guadalupe Torres habló del eje de Desarrollo Social en el que se reportó que 339 mil potosinas y potosinos superaron la condición de pobreza, con una disminución del 28 por ciento respecto al 2020.

Además, dijo, que se han invertido más de 67 mil millones de pesos en desarrollo social, 87 por ciento más que en el mismo periodo de la administración anterior.

J. Guadalupe Torres presenta resultados obtenidos en San Luis Potosí (cortesía )

El secretario general de Gobierno, también precisó que en materia de desarrollo económico, San Luis Potosí creció un 12.3 por ciento lo que se reflejó en el crecimiento de otros ejes como la infraestructura, la movilidad y la seguridad pública.

J. Guadalupe Torres presenta resultados obtenidos en San Luis Potosí (cortesía )

En materia de Gobernabilidad y concertación política destacó que el Ejecutivo presentó 13 iniciativas ante el Congreso para crear, modificar o reformar leyes y que entre los asuntos destacados están la Ley de Movilidad y Seguridad Vial, reformas a la Ley de Educación, la remuneración mínima mensual para integrantes de las policías municipales y el distintivo “Hecho en San Luis”.