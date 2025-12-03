El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, afirmó que ningún trabajador del Estado enfrentará dificultades para recibir su pensión, por lo que aseguró que su administración está saneando los fondos del IPES e ISSSTESIN, afectados por adeudos heredados de gobiernos anteriores que descontaron cuotas sin entregarlas a los sistemas de pensiones.

Durante la ceremonia realizada en el FigloStase en Culiacán, Moya explicó que su gobierno ya comenzó a cubrir estos pasivos para garantizar que quienes cumplan con su ciclo laboral reciban su jubilación sin contratiempos.

Sinaloa liquida adeudos y resuelve litigios atrasados

Rubén Rocha señaló que en su administración se han resuelto miles de demandas de trabajadores y maestros jubilados que enfrentaban problemas para acceder a su fondo. Sin embargo, el objetivo de ahora es dotar al IPES de solvencia para dejar asegurada la operación de los sistemas de pensiones a largo plazo.

“Hoy les voy a decir una cosa aquí, ninguno de ustedes se preocupe, lo que dejaron de pagar los anteriores a mí, nosotros lo vamos a pagar para que tengan fondos suficientes para que no tengan problemas en su jubilación” Rubén Rocha, gobernador de Culiacán

Rocha Moya asegura que ningún trabajador tendrá problemas para jubilarse (Cortesía)

Rubén Rocha reconoce a 230 trabajadores

En el evento se entregaron medallas, estímulos económicos y reconocimientos a 230 trabajadores estatales de entre 20 y 40 años de servicio. Durante su mensaje, el gobernador elogió el compromiso del personal, a quienes definió como “el rostro del gobierno y quienes atienden directamente a la ciudadanía”.

“Hoy al entregar estas medallas, celebramos mucho más que un número de años, celebramos vocaciones que han sostenido el aparato gubernamental con su esfuerzo diario, cada año de servicio de ustedes representa decisiones éticas, jornadas intensas, responsabilidad frente a la ciudadanía y una convicción que distingue al servidor público sinaloense” Rubén Rocha, gobernador de Culiacán

Por su parte, Michel Benítez Uriarte, secretario general del STASE, destacó que cada año de servicio representa ética, responsabilidad y vocación de quienes sostienen el funcionamiento del Estado.

Rocha Moya asegura que ningún trabajador tendrá problemas para jubilarse (Cortesía)

En representación de los galardonados, Mélida Escobosa Ponce, trabajadora del DIF Sinaloa y profesionista invidente, compartió un emotivo mensaje en el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Recordó que hace 25 años fue recibida en el Gobierno del Estado, donde inició su trayectoria profesional como egresada de Ciencias de la Comunicación.

Con estas acciones, el gobierno de Sinaloa reafirma su compromiso de mantener políticas públicas que beneficien a las y los miles de habitantes que están a punto de jubilarse.