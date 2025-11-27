El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, encabezó la entrega del Premio Estatal del Deporte 2025, reconocimiento otorgado a deportistas convencionales, paralímpicos y entrenadores por sus logros durante el año, los cuales consolidan a Sinaloa como una potencia deportiva nacional.

Rubén Rocha anuncia incremento de estímulos a deportistas y entrenadores

Durante la ceremonia realizada en el Centro de Alto Rendimiento “María del Rosario Espinoza”, el mandatario anunció el incremento en los apoyos económicos:

Primer lugar pasó de 100 mil pesos a 120 mil

Segundo lugar pasó de 15 mil a 50 mil pesos

Tercer lugar pasó de 10 mil a 30 mil pesos

Sinaloa se consolida como potencia deportiva a nivel nacional (Cortesía)

El mandatario detalló que estos estímulos buscan impulsar las carreras deportivas y reconocer el esfuerzo de atletas y entrenadores.

“Todas y todos ustedes son nuestra carta de presentación ante el mundo, son nuestra fuerza organizada, sintetizan y condensan la capacidad física y el talento para competir, para volar alto y para mirar lejos, son y seguirán siendo nuestro gran motivo de orgullo, felicidades a todas y a todos” Rubén Rocha, gobernador de Sinaloa

Sinaloa se consolida como potencia deportiva

El gobernador destacó que los resultados obtenidos este año, como las 189 medallas en los Juegos Conade 2025 y las 216 medallas en la Paralimpiada Nacional, son cifras que reafirman el compromiso del deporte en la entidad.

Además, aseguró que su administración considera el deporte como una política clave para fortalecer el tejido social.

El atleta guasavense Luis Carlos López Valenzuela fue el ganador absoluto en la modalidad paralímpica, y mañana recibirá el Premio Nacional del Deporte 2025 de manos de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Rocha anunció también la construcción de un Centro de Alto Rendimiento en Guasave, con instalaciones especializadas en deporte adaptado.

Ganadores del Premio Estatal del Deporte 2025

Como deportistas convencionales ganaron:

1er lugar: Aarón Francisco Ibarra Osuna (Gimnasia) – Culiacán

2do lugar: Andrea Félix Corrales (Voleibol) – Culiacán

3er lugar: Ayleen Estefanía Cuevas Guzmán (Powerlifting) – Culiacán

Mientras que los deportistas paralímpicos ganadores son:

1er lugar: Luis Carlos López Valenzuela (Paraatletismo) – Guasave

2do lugar: Pauleth Mejía Hernández (Paraatletismo) – Guasave

3er lugar: Norma Aurelia “La Chikis” Cázares Carrasco

Además, en la ceremonia se reconoció a entrenadores e instituciones. En la modalidad de entrenadores, los ganadores fueron:

1er lugar: Salvador Valle Verdugo (Gimnasia) – Culiacán

2do lugar: Tania Nilovna González Galindo (Beisbol 5) – Culiacán

3er lugar: Jesús Jorge Sandoval Rocha (Beisbol 5) – Culiacán

En entrenadores paralímpicos, los primeros lugares correspondieron a Francisco Javier Galarza Meraz, Juan Antonio Castellanos Velarde y José Eduardo Corvera Ballardo.

Finalmente, la Asociación Sinaloense de Gimnasia AC recibió el reconocimiento en la categoría de Institución.