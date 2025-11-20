Rubén Rocha Moya descartó que el ex deportista olímpico canadiense acusado de liderar un grupo criminal de alcance internacional, Ryan Wedding, esté escondiéndose en Sinaloa.

“Hay una alerta que se busca uno que fue atleta olímpico, no dicen que esté en Sinaloa” Rubén Rocha. Gobernador de Sinaloa

Así lo advirtió el gobernador al aseverar que la alerta emitida por las autoridades de Estados Unidos, no hace referencia a que Ryan Wedding esté ocultándose en Sinaloa.

Rubén Rocha aclara que Ryan Wedding no está en Sinaloa

En medio de las acciones que autoridades de Estados Unidos llevan a cabo para ubicar y detener a Ryan Wedding, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, descartó que el líder criminal esté en la entidad.

En conferencia de prensa ofrecida el jueves 20 de noviembre de 2025, el gobernador fue cuestionado sobre los reportes que apuntan a que el ex deportista canadiense, tiene protección del Cártel de Sinaloa en el estado.

Ryan Wedding (Michelle Rojas)

Sin embargo, Rubén Rocha negó las versiones, debido a que resaltó que la alerta emitida por Estados Unidos, hace referencia a un par de ciudadanos guatemaltecos, un venezolano y un francés.

En ese sentido, rechazó que se busque a Ryan Wedding en Sinaloa, toda vez que aseveró que lo que informaron las autoridades estadounidenses es que el Cártel de Sinaloa lo estaría protegiendo, pero no en el estado.

“Eran dos guatemaltecos y un venezolano y un francés en otro hecho. Luego se busca, ya ven que hay una alerta que se busca uno que fue atleta olímpico, no dicen que esté en Sinaloa, ellos hablan de que los grupos de aquí lo protegen, pero no dicen que esté en Sinaloa” Rubén Rocha

Cabe destacar que los dichos del gobernador fueron en torno al operativo realizado el miércoles 19 de noviembre en un hotel de Navolato, donde fueron detenidos 3 extranjeros y otras 11 personas armas.

Detención de 14 personas en Navolato, Sinaloa (Especial)

Estados Unidos busca a Ryan Wedding

Ryan Wedding fue señalado por autoridades de Estados Unidos como fugitivo internacional, además de que OFAC, FBI y la DEA, señalaron que se estaría escondido en Sinaloa bajo protección del Cártel de Sinaloa.

El Departamento del Tesoro mediante la OFAC, reforzó la acusación contra Ryan Wedding destacando que sería responsable de diversos delitos, por lo que se le imputan estos cargos:

Narcotráfico internacional: acusado de liderar una red transnacional vinculada al Cártel de Sinaloa que operaría el tráfico de hasta 60 toneladas de cocaína al año, además de fentanilo, heroína y metanfetaminas

Lavado de dinero: Señalado por autoridades estadounidenses de utilizar estructuras financieras para ocultar ganancias ilícitas derivadas del narcotráfico

Asesinato de un testigo protegido: El Departamento de Justicia y el FBI añadieron este cargo en noviembre de 2025, endureciendo la acusación

Conspiración criminal transnacional: Descrito como cabecilla de una organización considerada “una de las más prolíficas y violentas del mundo”