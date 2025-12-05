La tubería hidráulica de PP-R de Rotoplas ingresó al mercado con una Declaración Ambiental de Producto (DAP) que detalla su impacto ambiental desde la extracción de materias primas hasta el fin de su vida útil.

Con ello, se convierte en el único producto de su categoría en México con una verificación ambiental de este tipo.

Tubería PP-R de Rotoplas obtiene certificación ambiental única en México

Mariana Fernández, gerenta senior de Relaciones con Inversionistas y Sustentabilidad, explicó que la certificación evalúa huella de carbono, huella hídrica, consumo de agua y uso de recursos, proporcionando información verificable para facilitar decisiones de compra.

Agregó que este tipo de documentación ayuda a evitar prácticas asociadas al “greenwashing”.

La tubería, fabricada con copolímero aleatorio de polipropileno (PP-R), está diseñada para instalaciones residenciales, comerciales e industriales y cuenta con una vida útil de referencia de 50 años.

De acuerdo con el análisis ambiental, cada metro de Tuboplus genera una huella de carbono de 1 kg CO₂e y su producción ocasiona menos emisiones que enviar un correo electrónico con archivo adjunto.

Además, la planta donde se fabrica opera con 100% de energía eléctrica de origen renovable, reduciendo significativamente el impacto ambiental del proceso.

El estudio también verificó que el producto no presenta toxicidad en contacto con el agua y que su sistema de unión por termofusión elimina el uso de pegamentos con solventes. Asimismo, documenta que el PP-R posee un índice de conductividad térmica que favorece la conservación de la temperatura del agua y disminuye el consumo energético de las instalaciones.

Tubería de Rotoplas suma puntos LEED y refuerza su estrategia empresarial

La DAP se elaboró bajo las normas ISO 14025 y EN 15804, y fue validada por un tercero independiente. El documento permanecerá disponible durante cinco años en la biblioteca digital del International EPD® System.

Para proyectos con criterios de sostenibilidad, esta certificación permite que Tuboplus sume puntos en la categoría “Materiales y Recursos” de programas como LEED. Actualmente, este tipo de documentación ya es requisito en licitaciones y desarrollos que solicitan información comprobable sobre huellas de carbono e hídrica.

Rotoplas señaló que la DAP se integra a su estrategia B2B como un recurso técnico para competir en mercados con mayores exigencias ambientales. Añadió que este reconocimiento no afecta el precio del producto y se incorpora como un valor agregado para sus clientes.