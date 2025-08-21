En Nuevo León persisten los problemas de acceso regular al agua.

La CONAGUA estima que tres de cada 10 hogares urbanos enfrentan baja presión , sobre todo en zonas altas o con infraestructura antigua.

En México, alrededor de 12 millones de viviendas sufren baja presión, lo que obliga a instalar bombas o realizar ajustes hidráulicos.

Ante ello, Rotoplas impulsa soluciones domésticas que combinan almacenamiento con automatización de presión para garantizar un suministro constante.

Conoce el sistema integral de agua de Rotoplas

Rotoplas presentó un sistema diseñado para el norte del país.

Este incluye:

Tinacos con tecnologías de conservación.

Tapas herméticas.

Capas antibacterianas.

Bombas que mantienen el llenado automático o presurizan el flujo al abrir la llave.

Alejandro Segovia, directivo de Rotoplas, destacó que cuatro de cada 10 trabajos de plomería en la región están vinculados con bombas de presión y ajustes hidráulicos.

La compañía busca ofrecer una alternativa eficiente que asegure el funcionamiento dentro de los hogares.

Crece ventas de bombas residenciales

Según la CANAFEM, la venta de bombas residenciales crece a doble dígito, impulsada por la urbanización y las viviendas verticales.

Frente a este panorama, Rotoplas promueve sus tinacos presurizados como una solución que combina almacenamiento confiable y presión constante.