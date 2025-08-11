Rotoplas ha desarrollado sistemas de saneamiento para comunidades sin drenaje, mediante dispositivos prefabricados fáciles de instalar.

Estas alternativas sustituyen a las fosas sépticas tradicionales y reducen el impacto ambiental al tratar con mayor eficiencia las aguas residuales.

Biodigestor Plus y su tecnología aplicada

El Biodigestor Plus de Rotoplas integra biocarriers que incrementan 25 por ciento la eliminación de contaminantes y un reductor de turbulencia registrado ante el IMPI.

Su diseño optimiza la separación y tratamiento del agua doméstica, evitando descargas ilegales y riesgos para la salud pública.

Desde 2021, más de un millón 200 mil personas han sido beneficiadas en México y otros países.

Cada biodigestor da servicio a entre cuatro y 45 personas, cumpliendo la NOM-006-CONAGUA-1997 y anticipando futuras normas ambientales.

Se usan en vivienda, comercio y programas sociales.

Zonas de mayor adopción para el Biodigestor Plus

La fabricación del Biodigestor Plus de Rotoplas incluye hasta 35 por ciento de material reciclado y un diseño que minimiza emisiones de metano.

La región sureste, especialmente Mérida, lidera la adopción por baja cobertura de drenaje, crecimiento habitacional y regulaciones ambientales más estrictas.