La diputada federal Rocío López Gorosave expresó su reconocimiento Claudia Sheinbaum, Marina del Pilar y a las autoridades federales y estatales que participaron en la localización con vida de su hijo Erik Zertuche López y un compañero de trabajo, quienes fueron privados de la libertad días atrás en Baja California.

“Quiero reconocer el gran trabajo realizado por Secretaría de Defensa Nacional, y demás fuerzas seguridad y procuración de Justicia de los gobiernos México y de Baja California, quienes al trabajar manera coordinada y oportuna, hicieron posible que se encontraran con vida a mi hijo y a su compañero trabajo, quienes fueron privados de su libertad pasado miércoles.” Rocío López Gorosave, diputada federal por Baja California

Rocío López Gorosave, diputada morenista por Baja California, también destacó la coordinación entre las instituciones permitió que ambos fueran encontrados con vida tras varios días de incertidumbre para sus familiares.

Rocío López Gorosave agradece apoyo de Claudia Sheinbaum y Marina del Pilar

A través de un comunicado público en sus redes sociales, la diputada Rocío López Gorosave agradeció a la presidenta Claudia Sheinbaum por el respaldo tras el secuestro de su hijo.

Asimismo, Gorosave reconoció el trabajo realizado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), así como por las corporaciones de seguridad y procuración de justicia de los gobiernos de México y Baja California tras localizar con vida a su hijo Erik Zertuche López.

Comunicado de Rocío López Gorosave tras localizar con vida a su hijo Erik Zertuche López (Rocío López Gorosave / )

En su pronunciamiento, López Gorosave también agradeció el respaldo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, además de reconocer la labor de la Fiscalía General del Estado y de las distintas corporaciones involucradas en las acciones de búsqueda y localización.

La diputada señaló que el compromiso mostrado por las autoridades refleja la importancia de la colaboración entre los distintos niveles de gobierno para atender situaciones que afectan la seguridad de la población.

“Agradezco a la Presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo, a nuestra Gobernadora Marina del Pilar, así como a los titulares de la Fiscalía General del Estado, y demás corporaciones por su compromiso con la seguridad de las y los bajacalifornianos.” Rocío López Gorosave, diputada federal por Baja California

Asimismo, manifestó su solidaridad con las familias que continúan enfrentando la desaparición de seres queridos; en ese sentido, reiteró su disposición para sumarse, desde sus facultades y posibilidades, a los esfuerzos encaminados a que más personas regresen con bien a sus hogares.

Finalmente, Rocío López Gorosave afirmó que la erradicación de la desaparición de personas debe mantenerse como una prioridad para las instituciones, con el objetivo de fortalecer la seguridad y la tranquilidad de las familias en Baja California y en todo México.