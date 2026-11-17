Riviera Nayarit ofrece distintas experiencias para quienes buscan combinar playas, gastronomía, naturaleza y actividades deportivas frente al Pacífico mexicano.

En un recorrido de dos días por La Cruz de Huanacaxtle y Punta de Mita, es posible conocer pueblos costeros, visitar una marina, descubrir playas para practicar surf y disfrutar de propuestas culinarias.

La ruta también permite explorar otras facetas del destino, como el golf y las opciones de hospedaje y descanso. Desde un desayuno en un restaurante familiar hasta un atardecer frente al océano, el recorrido reúne actividades para conocer diferentes atractivos de la costa nayarita.

La Cruz de Huanacaxtle y Punta de Mita reúnen playas y gastronomía

La primera parada es La Cruz de Huanacaxtle, un pueblo costero donde caminar por sus calles permite acercarse al ambiente de la comunidad. Para comenzar el día, el restaurante familiar Ballena Blanca ofrece una opción para desayunar antes de continuar el recorrido hacia la Marina de La Cruz, donde las embarcaciones, los muelles y los veleros forman parte del paisaje.

La siguiente visita es Punta de Mita, donde la gastronomía y los atractivos naturales se combinan. Una de las primeras paradas es el restaurante Zicatela, antes de continuar hacia Playa La Lancha, a la que se llega por un sendero rodeado de vegetación. El recorrido conduce hasta una franja de arena frente al Pacífico, conocida por sus condiciones para practicar surf y su entorno natural.

La experiencia culinaria continúa en Zenizas, con tacos gourmet preparados con cortes de carne. Después de las actividades del día, el hospedaje en Flamingos, en Villa del Palmar, ofrece un espacio para descansar antes de comenzar la segunda jornada.

Riviera Nayarit: qué hacer en dos días entre playas, gastronomía y golf (Cortesía )

Riviera Nayarit combina golf y experiencias frente al Pacífico

El segundo día comienza con una práctica de golf en Vidanta, una actividad que permite conocer otra de las alternativas recreativas de Riviera Nayarit. La oferta del destino también incluye opciones para quienes buscan combinar el deporte con la naturaleza y momentos de descanso.

Más adelante, la ruta continúa en Susurros, donde la gastronomía vuelve a ocupar un lugar central. La visita se complementa con las bebidas de Mitología, como parte de una experiencia que reúne sabores y propuestas culinarias en la costa nayarita.

El recorrido concluye con un atardecer frente al océano Pacífico. Después de dos días de visitas a pueblos costeros, playas, restaurantes y espacios para practicar deporte, el paisaje del mar ofrece un momento para cerrar la experiencia.

La Cruz de Huanacaxtle y Punta de Mita muestran algunas de las alternativas que ofrece Riviera Nayarit, desde actividades al aire libre y gastronomía hasta hospedaje y descanso.