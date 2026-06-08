La administración de Ricardo Gallardo Cardona ha hecho de la promoción económica una de sus principales apuestas para atraer inversión extranjera a San Luis Potosí. La estrategia rinde frutos: el estado se consolida como destino clave para socios internacionales.

Muestra de ello es la reunión encabezada por el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), Mario García Valdez, junto a representantes del Consulado de la República Federal de Alemania para Querétaro, Hidalgo y San Luis Potosí, donde se refrendó la colaboración económica, comercial y cultural entre ambas partes.

San Luis Potosí y Alemania refrendan alianza para atraer inversión y empleo. (Cortesía)

Alemania, principal inversor europeo en San Luis Potosí con más de 3,500 mdd acumulados

En el encuentro, que contó con la presencia del cónsul honorario Thomas Wagner, se destacó que Alemania es actualmente el principal inversionista europeo en la entidad y el segundo a nivel mundial, con una Inversión Extranjera Directa acumulada de 3,576.8 millones de dólares entre 2006 y 2025.

En 2026 operan en el estado 47 sociedades con capital alemán en sectores como manufactura, comercio, servicios y transmisión de energía, con presencia concentrada en la capital y Villa de Reyes.

Además, durante 2024 las exportaciones potosinas hacia Alemania alcanzaron los 498 millones de dólares, de los cuales el 91.6% correspondió a la industria automotriz y de motores, lo que posiciona a SLP como uno de los principales polos industriales del país en ese sector.