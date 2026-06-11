El Gobernador Ricardo Gallardo Cardona continúa consolidando el respaldo ciudadano en San Luis Potosí, luego de que la encuestadora Polls.mx lo colocara en el quinto lugar nacional en aprobación, con un 57.7 por ciento, reflejo del reconocimiento a su gestión al frente del Poder Ejecutivo Estatal.

Este resultado coincide con otras mediciones como Ranking Mitofsky, que han destacado el desempeño del Mandatario Estatal, ubicándolo en posiciones destacadas a nivel nacional y evidenciando una tendencia sostenida de aceptación por parte de los potosinos.

El Mandatario Estatal se ubica en el quinto lugar nacional de aprobación, de acuerdo con Polls.mx (CORTESÍA)

Gobierno de Ricardo Gallardo se caracteriza de dinamismo

La administración ha impulsado un ritmo de trabajo que se distingue por su alcance y dinamismo, lo que ha sido respaldado por diversos sectores como una gestión sin límites en la atención de rezagos históricos y en la ejecución de obras de alto impacto.

Mientras que en materia social, los programas implementados han generado alivio a la economía familiar y ampliado el acceso a servicios básicos, reflejando el cambio que se vive en apoyos económicos, alimentarios, educativos, de salud y movilidad.

Por lo que el desarrollo económico de la entidad ha mostrado un crecimiento sostenido con la llegada y expansión de inversiones nacionales e internacionales, derivado de mejores condiciones de infraestructura, conectividad y competitividad, lo que ha fortalecido la generación de empleos y el aprovechamiento de estas oportunidades por parte de las y los potosinos.