El gobernador de San Luis Potosí Ricardo Gallardo Cardona, se posicionó en el primer lugar del Ranking Mitofsky Aprobación ciudadana. Capítulo: Gobernadores y gobernadoras de México, consolidando el respaldo social hacia su gestión mediante una calificación catalogada como sobresaliente, dentro de los parámetros de la medición.

De acuerdo con la encuesta, el mandatario potosino obtuvo un 62.7 por ciento de aprobación por parte de la ciudadanía. Con este resultado, Gallardo Cardona repitió en la posición de honor de la evaluación nacional, registrando además un crecimiento con respecto al mes de abril, periodo en el que también alcanzó el liderato con 61.8 puntos porcentuales de aprobación.

Este desempeño refleja la consistencia del Ejecutivo, quién a lo largo de su mandato al frente de San Luis Potosí se ha mantenido de forma permanente en el top 5 de los gobernadores mejor evaluados de todo el país, manteniéndose como un referente de emoción y gobernanza a nivel nacional.

El mandatario potosino obtuvo un 62.7 por ciento de aprobación por parte de la ciudadanía. (Cortesía )

Acciones que respaldan la calificación del mandatario

Entre las acciones mejor calificadas por la ciudadanía destacan los programas sociales que han aliviado la economía de miles de familias, como las becas en efectivo para adultos mayores y madres solteras, el servicio gratuito de transporte urbano a través de Metrored, así como la entrega de útiles y calzado escolar.

El ranking ha detallado que la confianza de los potosinos se ha fortalecido por el dinamismo en obra pública que vive el estado, caracterizado por la modernización de carreteras, la construcción de nuevas vialidades estratégicas y el rescate de espacios urbanos. También se suman las estrategias de atracción de inversión extranjera y al impulso de eventos de proyección nacional como la Feria Nacional Potosina, se traducen en mejores empleos y en un crecimiento económico palpable que impacta positivamente al estado.