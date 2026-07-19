El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, anunció el despliegue de más elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano para fortalecer las acciones de seguridad en la entidad, en coordinación con la Guardia Civil Estatal, División Caminos.

El reforzamiento del operativo tiene como objetivo intensificar la vigilancia en la carretera federal 57, prevenir el robo al transporte de carga y brindar mayor seguridad a las personas que transitan por el estado durante el periodo vacacional de verano.

Ricardo Gallardo refuerza operativo con Guardia Nacional en San Luis Potosí. (cortesía)

Ricardo Gallardo refuerza la seguridad en la Huasteca y zonas turísticas de San Luis Potosí

El mandatario estatal informó que el operativo también contempla una mayor presencia de fuerzas de seguridad en la Huasteca potosina y en otros puntos de alta afluencia turística, mediante recorridos preventivos y acciones estratégicas para preservar el orden y garantizar la tranquilidad de habitantes y visitantes.

Ricardo Gallardo destacó que este despliegue es resultado de la coordinación permanente entre el Gobierno de México, el Gobierno de San Luis Potosí y las corporaciones de seguridad, lo que permite fortalecer la capacidad de respuesta, mantener vigilancia en las principales vías de comunicación y atender de manera inmediata cualquier situación que afecte la paz pública.

Asimismo, señaló que estas acciones buscan ofrecer condiciones de seguridad para quienes visitan los principales destinos turísticos de las cuatro regiones del estado durante la temporada vacacional.

Omar García Harfuch y Ricardo Gallardo fortalecen la estrategia contra el robo de combustible

En materia de combate al robo de combustible, el gobernador explicó que su administración mantiene una colaboración permanente con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, así como con autoridades federales, mediante el intercambio de información para fortalecer las investigaciones y contribuir al desmantelamiento de grupos delictivos que operan en la entidad.

Con estas acciones, el Gobierno de San Luis Potosí busca fortalecer la coordinación con la Federación para reforzar la seguridad en carreteras, zonas turísticas y puntos estratégicos del estado.