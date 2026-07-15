El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, se ubicó entre los cinco mandatarios estatales mejor evaluados del país al alcanzar el cuarto lugar nacional en el más reciente ranking de aprobación ciudadana, con una calificación de 58.7 por ciento.

De acuerdo con los resultados del ejercicio demoscópico correspondiente al corte del 15 de julio, el respaldo ciudadano refleja la percepción sobre las acciones impulsadas por el Gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, en materia de infraestructura, seguridad, programas sociales, desarrollo económico y atención a la población.

Ricardo Gallardo Cardona afirma que el resultado representa un compromiso

El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, señaló que esta evaluación representa un compromiso para continuar fortaleciendo el trabajo de su administración y mantener una cercanía permanente con las familias potosinas.

Indicó que su gobierno continuará recorriendo las cuatro regiones del estado para escuchar las necesidades de la ciudadanía y atender las principales demandas de la población.

Estos resultados nos motivan a seguir trabajando con mayor compromiso, porque lo más importante es responder con hechos a la confianza de las y los potosinos y entregar un San Luis Potosí con más desarrollo, más oportunidades y mejores condiciones para todas las familias. Ricardo Gallardo Cardona, Gobernador de San Luis Potosí

Ricardo Gallardo se mantiene entre los cinco gobernadores mejor evaluados del país. (cortesía)

Ricardo Gallardo Cardona destaca inversión en infraestructura y programas sociales

El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, afirmó que los resultados obtenidos son producto del trabajo coordinado de todas las dependencias que integran el Gobierno estatal.

Explicó que la administración ha privilegiado el uso responsable de los recursos públicos para destinarlos a proyectos de infraestructura, educación, salud, seguridad, movilidad y programas sociales en beneficio de la población.

Asimismo, destacó que se han impulsado proyectos que durante años permanecieron rezagados en distintas regiones de la entidad. Sin embargo, reconoció que aún existen retos por atender, por lo que aseguró que su administración mantendrá el ritmo de trabajo y la presencia permanente en los municipios.

El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, añadió que la prioridad seguirá siendo construir un estado con mayores oportunidades, mejores servicios públicos y condiciones de desarrollo equilibrado para las cuatro regiones de San Luis Potosí.

Finalmente, el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, reiteró que la colaboración entre sociedad y gobierno ha permitido avanzar en la atención de rezagos históricos y fortalecer el desarrollo de la entidad.