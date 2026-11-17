El gobernador Ricardo Gallardo Cardona afirmó que San Luis Potosí enfrentará el proceso electoral 2026-2027 en un entorno de paz, orden y respeto a la pluralidad política.

Ante el inicio formal de las actividades electorales, el pasado 15 de noviembre, aseguró que su administración mantendrá una postura institucional e imparcial, sin intervenir en las decisiones internas de los partidos políticos.

El mandatario estatal señaló que el Gobierno de San Luis Potosí respetará la legislación electoral, a las instituciones responsables de organizar los comicios y el derecho de la ciudadanía a participar libremente. También destacó que las autoridades deberán garantizar condiciones de seguridad y estabilidad para todas las fuerzas políticas.

Ricardo Gallardo llama a respetar la pluralidad política en San Luis Potosí

Gallardo Cardona sostuvo que las diferencias entre partidos y expresiones políticas no deben afectar la tranquilidad de las familias potosinas ni el funcionamiento de las instituciones públicas. Añadió que corresponde a las autoridades garantizar que partidos, militantes y ciudadanos ejerzan sus derechos sin presiones, interferencias ni distinciones.

En referencia al Partido Verde Ecologista de México (PVEM), señaló que cuenta con estructura, organización y presencia territorial en la entidad. Sin embargo, precisó que la definición de sus candidaturas corresponde exclusivamente a sus órganos internos, conforme a sus estatutos y a los plazos establecidos en la legislación electoral.

El gobernador también puntualizó que su administración se mantendrá al margen de los procesos internos de selección de candidaturas de cualquier partido. En ese sentido, recordó que las y los servidores públicos deben cumplir las disposiciones legales sobre neutralidad, uso de recursos públicos y equidad en la contienda.

Asimismo, indicó que las actividades académicas, ambientales, sociales y de interés público deben conservar sus objetivos originales, sin utilizarse para promover aspiraciones personales o favorecer a determinadas opciones políticas.

Gobierno de SLP respetará autonomía del CEEPAC y facultades del INE

El mandatario estatal señaló que cualquier señalamiento relacionado con posibles irregularidades electorales deberá atenderse mediante las vías institucionales correspondientes, con respeto a las atribuciones de los organismos encargados de vigilar y organizar los comicios.

También reiteró que su gobierno mantendrá la coordinación necesaria con las autoridades electorales y de seguridad, sin intervenir en sus decisiones. En particular, reconoció la autonomía del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEEPAC) y las facultades del Instituto Nacional Electoral (INE).

Finalmente, Ricardo Gallardo Cardona afirmó que la responsabilidad de su administración será continuar con la atención de las necesidades de la población, garantizar los servicios públicos y preservar la gobernabilidad en las cuatro regiones de San Luis Potosí.

El gobernador reiteró que el Gobierno estatal respetará las preferencias políticas de la ciudadanía y el derecho de las y los potosinos a decidir libremente mediante su voto.