El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, inauguró la segunda edición del Automotive Connection Potosí 2026, un encuentro que durante los días 11 y 12 de noviembre, reúne fabricantes internacionales, compañías y proveedores especializados, con la expectativa de concretar más de mil 500 reuniones de negocios y operaciones comerciales superiores a los 150 millones de dólares.

El encuentro, realizado en el Centro de Negocios Potosí, contempla la participación de aproximadamente dos mil asistentes, más de 160 empresas compradoras y 90 expositoras, entre fabricantes de equipo original (OEM), proveedores Tier 1, Tier 2 y Tier 3, así como compañías de servicios especializados.

Esta plataforma permite establecer contactos directos, identificar oportunidades de proveeduría, desarrollar alianzas comerciales y ampliar la participación de empresas locales en proyectos de alcance internacional.

Ricardo Gallardo inaugura Automotive Connection Potosí 2026 (cortesía)

Automotive Connection Potosí 2026 prevé negocios por más de 150 millones de dólares

La dimensión empresarial del Automotive Connection Potosí 2026 también se refleja en su crecimiento respecto a la primera edición de 2025, cuando participaron más de 100 compañías compradoras, 80 expositoras y mil 500 asistentes, con más de mil 200 encuentros de negocios y operaciones superiores a los 100 millones de dólares.

Para este año, la expectativa comercial supera los 150 millones de dólares, lo que representa un incremento proyectado de al menos 50 por ciento respecto al monto reportado en la edición anterior.

Ricardo Gallardo inaugura Automotive Connection Potosí 2026 (cortesía)

El gobernador Ricardo Gallardo destacó la importancia de ampliar las relaciones comerciales y abrir nuevas oportunidades para que las empresas potosinas se incorporen a las cadenas internacionales de suministro.

Señaló que San Luis Potosí mantiene una posición estratégica en la industria automotriz y de autopartes, respaldada por su capacidad manufacturera, ubicación geográfica y conectividad con los principales mercados nacionales e internacionales.

Ricardo Gallardo inaugura Automotive Connection Potosí 2026 (cortesía)

Ricardo Gallardo destaca inversión en infraestructura y seguridad para atraer empresas

El gobernador de San Luis Potosí Ricardo Gallardo resaltó que el gobierno del Estado ha destinado más de 80 mil millones de pesos a infraestructura, incluyendo carreteras, autopistas, puentes y vialidades, obras que contribuyen a mejorar la movilidad industrial y el transporte de mercancías.

Destacó los avances en seguridad pública y señaló que, de acuerdo con las cifras federales, San Luis Potosí registró una disminución del 82 por ciento en homicidios durante el último semestre reportado, condiciones que consideró relevantes para la actividad empresarial y la llegada de inversiones.

Ricardo Gallardo inaugura Automotive Connection Potosí 2026 (cortesía)

El gobernador Ricardo Gallardo enfatizó la disposición institucional de mantener una coordinación permanente con el sector empresarial, facilitar nuevas inversiones y ampliar las oportunidades de participación de la industria potosina en los mercados globales, mediante encuentros de negocios que contribuyan a la generación de empleos y al desarrollo económico de San Luis Potosí.