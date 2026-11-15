El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, informó que la entidad mantiene coordinación en materia de seguridad con Zacatecas, Guanajuato, Tamaulipas y Nuevo León, mediante operativos conjuntos, intercambio de inteligencia y vigilancia en los límites territoriales para prevenir delitos y evitar el desplazamiento de grupos criminales entre estados.

El mandatario señaló que estas acciones forman parte de una estrategia preventiva y disuasiva. De acuerdo con las cifras que presentó, entre enero y agosto de 2026 San Luis Potosí registró 34 homicidios dolosos, lo que representó una reducción de 79.8 por ciento respecto al periodo de comparación señalado por el Gobierno estatal y equivalió al 0.3 por ciento del total nacional.

San Luis Potosí coordina patrullajes y operativos con cuatro estados

Ricardo Gallardo explicó que las acciones de seguridad en las zonas limítrofes se revisan durante las reuniones periódicas entre autoridades, donde se evalúan los indicadores delictivos, los movimientos operativos y las condiciones de vigilancia para determinar las medidas necesarias.

La estrategia contempla patrullajes coordinados en carreteras federales y estatales, así como la presencia simultánea de corporaciones en puntos estratégicos de las fronteras territoriales. Estas labores cuentan con el respaldo del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional.

A estas acciones se suma el intercambio de información entre autoridades estatales y fiscalías, con el propósito de identificar riesgos y dar seguimiento a delitos de alto impacto.

El gobernador recordó que con Zacatecas se mantiene vigente el Convenio de Colaboración en Materia de Seguridad, firmado en febrero de 2023 y refrendado en julio de 2025.

Sobre la relación con esa entidad, señaló que los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública muestran una menor incidencia delictiva en territorio potosino. Por ello, consideró necesario mantener los mecanismos de colaboración y fortalecer la capacidad operativa de las corporaciones para evitar que las condiciones de inseguridad de estados vecinos afecten a San Luis Potosí.

Ricardo Gallardo anuncia operativo decembrino con 80 patrullas y 200 elementos

El gobernador anunció que el próximo 1 de diciembre comenzará el operativo especial de seguridad por la temporada decembrina, que contará con el despliegue de 80 patrullas y 200 elementos de la Guardia Civil Estatal.

El dispositivo contempla presencia policial en centros comerciales y colonias populares para prevenir delitos del fuero común durante las celebraciones de fin de año.

Ricardo Gallardo también expresó su expectativa de que se sumen las policías municipales de San Luis Potosí, Villa de Pozos y Soledad de Graciano Sánchez, mediante un esquema de coordinación entre las corporaciones.

El objetivo, indicó, es reforzar la vigilancia durante la temporada decembrina y contribuir a la seguridad de las familias potosinas.