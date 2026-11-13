El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, inició la construcción del Centro de Integración Física, Deportiva y Mental para personal de seguridad pública, una obra que contará con una inversión de 56 millones de pesos y beneficiará a más de 4 mil elementos.

El proyecto busca ofrecer instalaciones para el acondicionamiento físico, entrenamiento y bienestar integral de las corporaciones de seguridad, con el propósito de fortalecer su preparación para las tareas de prevención del delito y protección de la ciudadanía.

Centro de acondicionamiento para policías operará las 24 horas en San Luis Potosí

Ricardo Gallardo detalló que el complejo se construirá en un terreno de 993 metros cuadrados, con una superficie de construcción de 680 metros cuadrados, a un costado de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado.

Las instalaciones contarán con caseta de control, baños, vestidores y un área multifuncional equipada para realizar actividades de gimnasio, aeróbicos, yoga y pilates. También dispondrán de espacios destinados a la preparación física y mental de los elementos.

El mandatario estatal señaló que el centro operará las 24 horas del día, los siete días de la semana, y contará con instructores especializados que brindarán acompañamiento y capacitación al personal.

El espacio estará destinado principalmente a integrantes de la Guardia Civil Estatal (GCE), aunque también podrá ser utilizado por elementos de la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Fiscalía General de la República (FGR).

San Luis Potosí construirá centro de acondicionamiento físico y mental para policías (Cortesía)

Ricardo Gallardo vincula el bienestar policial con la preparación en seguridad

El gobernador señaló que la seguridad también comienza con el bienestar de quienes diariamente protegen a la ciudadanía. Por ello, indicó que el nuevo espacio permitirá fortalecer la preparación física y mental de los policías, además de ofrecerles condiciones para su desarrollo profesional.

La construcción del centro se suma a las acciones que el Gobierno estatal ha realizado durante 2026 en materia de capacitación, profesionalización y equipamiento del personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Ricardo Gallardo afirmó que su administración continuará destinando recursos a infraestructura, equipamiento y capacitación para las corporaciones, con el objetivo de brindar mayores herramientas a quienes participan en las labores de seguridad en las cuatro regiones de San Luis Potosí.