El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, entregó la rehabilitación integral de más de tres kilómetros del camino Cómoca-Axtla y puso en marcha la construcción de un nuevo arco de bienvenida en Axtla de Terrazas, con una inversión conjunta de 16 millones de pesos.

De acuerdo con el Gobierno de San Luis Potosí, ambas obras beneficiarán a más de 17 mil habitantes y usuarios, al mejorar la conectividad, la seguridad vial y la imagen urbana de este municipio de la Huasteca potosina.

Ricardo Gallardo entrega carretera y arranca construcción de arco (cortesía )

Rehabilitación del camino Cómoca-Axtla beneficia a 19 localidades

Durante la entrega, el gobernador Ricardo Gallardo informó que la rehabilitación del camino Cómoca-Axtla representó una inversión de 15 millones de pesos y comprendió la intervención de 3 mil 175 metros lineales.

Los trabajos beneficiarán a más de 9 mil personas de 19 localidades e incluyeron pavimentación, bacheo profundo, limpieza de cunetas y drenajes, así como la construcción de estructuras para el desalojo de aguas pluviales.

También se realizaron trabajos de señalamiento vial, rehabilitación de luminarias, muros, barandales y dispositivos de seguridad.

Con estas acciones, el Gobierno estatal busca facilitar traslados más seguros y ágiles hacia la cabecera municipal, además de favorecer el transporte de productos, el comercio y las actividades económicas de la región.

La rehabilitación también permitirá mejorar la conexión con la carretera federal 85, una de las principales vías de comunicación entre el norte y el sur de la Huasteca potosina.

Ricardo Gallardo entrega carretera y arranca construcción de arco (cortesía )

Axtla de Terrazas tendrá nuevo arco de bienvenida

Asimismo, el gobernador Ricardo Gallardo puso en marcha la construcción del nuevo Arco de Bienvenida de Axtla de Terrazas, con una inversión de un millón de pesos y beneficio para más de 8 mil usuarios.

La obra contará con iluminación escénica y elementos representativos de la identidad cultural del municipio, para ofrecer una nueva imagen a quienes visitan esta zona reconocida por sus tradiciones náhuatl, gastronomía, medicina tradicional y atractivos naturales.

Además, el gobernador Ricardo Gallardo aseguró que su administración continuará atendiendo las necesidades de infraestructura de las cuatro regiones, con obras que conectan comunidades, generan mejores condiciones de vida y recuperan espacios representativos de los municipios.

Destacó que Axtla de Terrazas forma parte de esta transformación, donde las inversiones públicas se traducen en beneficios directos y duraderos para las familias potosinas.