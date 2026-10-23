La titular de la Secretaría de Finanzas (Sefin), Ariana García Vidal, informó que San Luis Potosí registra una transformación en el manejo de sus finanzas públicas, mediante una política de mayor recaudación y eficiencia administrativa, por parte del gobernador Ricardo Gallardo.

Esta política permitirá cerrar 2026 con ingresos propios estimados en 7 mil 826 millones de pesos, frente a los 4 mil 383 millones de pesos registrados en 2021.

La titular de Sefin informó que los ingresos totales de San Luis Potosí pasarían de 49 mil 352 millones de pesos en 2021 a una estimación de 70 mil 459 millones de pesos al cierre de 2026, lo que representa un crecimiento cercano al 43 por ciento.

En el mismo periodo, la recaudación de impuestos prácticamente se duplicaría, al pasar de 2 mil 64 millones a 4 mil 213 millones de pesos.

Ariana García, titular de la Sefin (cortesía )

Modernización administrativa y recaudación

Dichos resultados responden a la modernización administrativa, la actualización de padrones, la asistencia fiscal, la ampliación de los canales de atención y el acompañamiento a las personas contribuyentes, mecanismos que permiten mejorar la captación de recursos estatales.

Ariana García, titular de la Sefin (cortesía )

La titular de Sefin, Ariana García Vidal, aseguró que, con mayores ingresos propios y una administración responsable, el gobierno de Ricardo Gallardo cuenta con mejores condiciones para planear su presupuesto, atender demandas sociales y dar continuidad a las inversiones públicas que benefician a las familias potosinas.