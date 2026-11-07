El gobernador Ricardo Gallardo Cardona sostuvo una reunión de trabajo con el empresario Vicente Rangel Mancilla, integrante de la dirección ejecutiva de Grupo Valoran, para evaluar los avances de dos proyectos de infraestructura vial: la modernización y ampliación de la autopista San Luis-Matehuala y la autopista San Luis-Querétaro.

Durante el encuentro, el mandatario estatal destacó la participación de la iniciativa privada en los proyectos que buscan fortalecer la conectividad de San Luis Potosí e impulsar el dinamismo económico de la región.

Revisan proyectos de infraestructura carretera

La reunión permitió revisar el desarrollo de ambas autopistas, consideradas estratégicas para mejorar la comunicación de la entidad con otras regiones del país.

El gobernador Ricardo Gallardo señaló que la colaboración con el sector empresarial potosino es un elemento importante para impulsar obras de infraestructura, fortalecer la competitividad regional y generar oportunidades de bienestar para las familias.

El gobernador también indicó que estos proyectos responden a demandas históricas relacionadas con la conectividad carretera y forman parte de los compromisos de su administración para mantener al estado como un punto atractivo para la inversión, la logística y el comercio.

Grupo Valoran participa en proyectos de conectividad

El empresario Vicente Rangel forma parte del liderazgo de Grupo Valoran, conglomerado enfocado en infraestructura, desarrollo inmobiliario y concesiones carreteras, fundado por su familia en San Luis Potosí. Asimismo, ha encabezado proyectos de ingeniería, conectividad vial e infraestructura logística que enlazan al Bajío con el norte del país.

El Gobierno de San Luis Potosí señaló que mantiene una relación de colaboración con empresarios de la entidad, basada en el diálogo, la apertura y el trabajo conjunto.

En este sentido, el gobernador Ricardo Gallardo reiteró su intención de dar continuidad a la coordinación con representantes de los sectores industriales y comerciales para impulsar proyectos que contribuyan al desarrollo económico y fortalezcan la conectividad carretera.

La administración estatal destacó que la colaboración entre el sector público y privado busca concretar obras de infraestructura y ampliar las oportunidades de crecimiento para la entidad.