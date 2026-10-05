El gobernador Ricardo Gallardo, recibió un reconocimiento público por parte del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México, Omar García Harfuch, tras los resultados obtenidos en una acción conjunta contra el robo al autotransporte federal en San Luis Potosí.

El secretario de Seguridad destacó la participación de las autoridades potosinas y agradeció expresamente al gobernador Ricardo Gallardo Cardona por la colaboración en las tareas de investigación y operación en las que participaron la Fiscalía General de la República, la Agencia de Investigación Criminal, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal, la Guardia Nacional y la Guardia Civil Estatal.

Omar García Harfuch reconoce a Ricardo Gallardo (cortesía)

Como resultado de estas labores fueron asegurados 30 inhibidores de señal, 359 antenas inhibidoras, un arma larga, cartuchos, cargadores, seis montacargas, 110 autopartes, 10 vehículos y 297 tarimas con mercancía, dentro de investigaciones relacionadas con el robo al autotransporte federal y las acciones para mantener condiciones de seguridad en la carretera 57.

Omar García Harfuch reconoce a Ricardo Gallardo (cortesía)

Coordinación entre autoridades para reforzar la seguridad

El gobernador Ricardo Gallardo, señaló que este reconocimiento representa también el compromiso de mantener un trabajo permanente, de día y de noche, con las y los elementos de la Guardia Civil Estatal, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado y los mandos federales.

Estos resultados son producto de una coordinación real y del trabajo conjunto. Vamos a seguir trabajando incansablemente para proteger a las familias, a los transportistas y a quienes diariamente transitan por las carreteras de San Luis Potosí. Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí

El Gobierno de San Luis Potosí continuará con las labores de inteligencia, vigilancia, prevención y reacción, así como con los operativos conjuntos con las autoridades federales, mediante una estrategia de coordinación institucional que permite atender delitos de alto impacto y mantener presencia operativa en las cuatro regiones del estado.