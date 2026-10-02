El Gobierno de San Luis Potosí a cargo de Ricardo Gallardo, realizará del 5 al 9 de octubre de 2026 en Ciudad Valles el registro para obtener la Tarjeta de Transporte Gratuito, dirigida a personas adultas mayores y personas con discapacidad.
La estrategia forma parte de las acciones de movilidad que benefician directamente a quienes más lo necesitan.
Registro para la Tarjeta de Transporte Gratuito
El trámite se realizará en el Centro Deportivo Gómez Morín, en un horario de 9:00 a 17:00 horas, conforme a la primera letra del primer apellido:
- Lunes 5: A a E
- Martes 6: F a J
- Miércoles 7: K a Ñ
- Jueves 8: O a S
- Viernes 9: T a Z
Las personas adultas mayores deberán presentar en original INE, comprobante de domicilio y credencial INAPAM.
Para las personas con discapacidad se requiere INE, comprobante de domicilio y certificado expedido por el CREE. En caso de menores de edad, deberán presentar los documentos correspondientes de la madre, padre o tutor.
Con esta estrategia del Gobierno de Ricardo Gallardo Cardona, más familias pueden acceder a transporte gratuito, reducir gastos cotidianos y contar con alternativas para sus traslados.